Baca selengkapnya

Morning Wrap (25.09.2025): Fed Dovish, BoJ Hawkish Tipis

12.42 25 September 2025
  • Indeks Asia-Pasifik mencatat kenaikan tipis di kisaran 0,15–0,70%. Indeks Tiongkok naik 0,50–0,70%, AU200.cash Australia +0,45%, JP225 Jepang +0,17%, dan SG20cash Singapura +0,15%.
  • Mary Daly dari The Fed mendukung pemangkasan lanjutan namun tanpa timeline, menekankan jalur berbasis data. Ia mencatat pertumbuhan & perekrutan melambat, sementara inflasi terkonsentrasi pada area terdampak tarif. Pemangkasan pekan lalu dibingkai sebagai “asuransi”, dengan risiko resesi dinilai rendah.
  • Hari ini kita menerima rincian notulen BoJ pertemuan Juli. Anggota sepakat suku bunga perlu terus naik jika aktivitas & harga sesuai perkiraan.
  • Sejumlah pembuat kebijakan mendorong kenaikan tepat waktu dan pergeseran menuju aset yang lebih “netral”. Perusahaan kian mampu meneruskan biaya, tetapi inflasi jasa berbasis upah tetap redam; dampak tarif pada Jepang dinilai terbatas.
  • Mantan anggota Dewan BoJ Makoto Sakurai mengatakan BoJ bisa menaikkan suku seawal Oktober, bergantung pada kejelasan dampak tarif. Ia melihat pengetatan hingga 100 bps dalam 2,5 tahun, dengan suku puncak ~1,5% pada 2028.
  • PPI jasa BoJ untuk Agustus melambat ke +2,7% y/y (vs 2,9% ekspektasi/sebelumnya).
  • Hari ini juga akan ada hingga tujuh pejabat The Fed berbicara—Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly, dan Schmid. Pasar akan mencermati komentar mereka sebagai petunjuk untuk pertemuan Oktober & Desember.
  • Wakil Gubernur bank sentral Tiongkok menekankan keinginan menginternasionalisasi obligasi berdenominasi yuan. Pasar obligasi onshore senilai 192 triliun CNY (terbesar kedua di dunia) saat ini baru 2% dimiliki investor asing. Targetnya diperluas lewat langkah seperti mengizinkan obligasi CNY sebagai kolateral di HK/pasar global, menaikkan batas Swap Connect, membuka akses repo, serta mempersiapkan kontrak futures atas obligasi pemerintah Tiongkok di HK.
Bagikan:
Kembali

marketNews.Title.New

26.09.2025
18.59

Daily Summary: PCE Sesuai Ekspektasi, Saham AS Naik, Perak +3%

Indeks saham AS ditutup sedikit lebih tinggi, menguat setelah laporan PCE sesuai dengan ekspektasi. US500 naik +0,50%, US100 +0,25%, dan US2000 +0,70%. Dolar...

 17.51

Oracle Jadi Pemegang Saham TikTok AS, Nilai USD 14 Miliar

TikTok AS dinilai sekitar USD 14 miliar Grup investor (Oracle, Silver Lake, dan MGX Abu Dhabi) akan mengendalikan 45% saham Oracle...

 16.28

3 Pasar yang Perlu Dipantau Minggu Depan: AUDUSD, EURUSD & China

Minggu depan, pasar akan menantikan data penting untuk The Fed, yaitu laporan tenaga kerja AS dan data ISM. Selain itu, Reserve Bank of Australia (RBA)...
marketNews.MoreNews

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.