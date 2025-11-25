Sesi perdagangan kemarin di Amerika Serikat ditutup dengan rebound kuat, dengan Nasdaq naik 2,69%, S&P 500 menguat 1,55%, dan Dow Jones bertambah 1,4%, didorong oleh meningkatnya peluang pemangkasan suku bunga Fed.

Komentar terbaru dari pejabat Fed, termasuk Daly, Waller, dan Williams, menunjukkan bahwa pemangkasan suku bunga pada Desember semakin mungkin terjadi, dengan penekanan bahwa keputusan akan sangat bergantung pada data ekonomi terkini, termasuk inflasi, dinamika pasar tenaga kerja, dan kesehatan sektor industri. Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 70 hingga 75% untuk pemangkasan suku bunga Desember, yang semakin mendukung sentimen positif pada saham dan aset berisiko.

Takaichi dan Trump diperkirakan akan membahas percakapan Trump dengan Xi dalam konteks meningkatnya ketegangan di sekitar Taiwan.

Gedung Putih menggambarkan pembicaraan dengan Ukraina sebagai produktif, sementara Komisi Eropa mengumumkan rencana mengirim tim ke Washington untuk membahas berbagai isu.

Presiden China Xi mengumumkan penguatan kemitraan energi dengan Rusia, dan kedua pihak sedang berdiskusi untuk memperluas ekspor minyak sebagai respons terhadap sanksi AS. Akibatnya, harga minyak stabil di sekitar 58,5 dolar per barel.

Di Asia, indeks bergerak naik secara moderat mengikuti momentum positif dari Wall Street. Nikkei 225 naik 0,14%, Hang Seng menguat 1,2%, dan Shanghai Composite bertambah 1,1%, sementara S&P/ASX 200 Australia turun tipis 0,1%.

Bank of Korea (BOK) mempertahankan suku bunga di 2,50%, tetapi lemahnya won dan risiko pada pasar properti dapat menunda pemangkasan suku bunga hingga awal 2026.

People’s Bank of China menetapkan nilai tukar USD/CNY pada 7,0826, lebih rendah dari estimasi 7,1056.

Di pasar mata uang, dolar menunjukkan pergerakan campuran, menguat terhadap yen Jepang namun melemah tipis terhadap euro dan pound.

Di pasar komoditas, logam mulia bergerak lebih tinggi. Emas bertahan di sekitar 4.140 dolar per ons, sementara perak berada di kisaran 51,4 dolar per ons.

Di pasar cryptocurrency, sentimen membaik sedikit, didukung perubahan narasi terkait kemungkinan pemangkasan suku bunga Fed pada Desember. Bitcoin diperdagangkan di sekitar 87.975 dolar, sementara Ethereum bertahan dekat 2.915 dolar.

Di sektor teknologi, Alphabet semakin memperluas langkahnya di pasar AI dengan chip TPU baru, yang berpotensi menantang dominasi Nvidia dalam GPU AI. Selain itu, Meta mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian pusat datanya ke TPU Google mulai 2027 dan menyewa kapasitas komputasi dari Google Cloud.