Morning wrap (26.11.2025)

Indeks Asia-Pasifik bergerak lebih tinggi. Indeks Tiongkok naik 0,15–0,40%, JP225 Jepang menguat 1,10%, dan SG20cash Singapura naik 0,30%.

Mata uang terkuat hari ini adalah dolar Selandia Baru setelah keputusan RBNZ. Mata uang terlemah adalah yen Jepang. USDJPY naik 0,10% meskipun dolar melemah, sementara NZDUSD menguat 1,15%.

RBNZ memangkas suku bunga sebesar 25 bp ke 2,25%, namun pesan yang disampaikan bernada hawkish — bank menegaskan bahwa siklus pelonggaran sudah berakhir. OCR diperkirakan bertahan di sekitar 2,25% hingga awal 2026 dan kemudian naik ke 2,65% pada akhir 2027. Ini secara efektif menutup peluang pemangkasan lanjutan.

Gubernur Hawkseby menyatakan bahwa risiko kini “seimbang,” jalur OCR tetap datar hingga 2026, dan semua opsi tetap terbuka — menegaskan bahwa pemangkasan 25 bp kemarin kemungkinan merupakan yang terakhir dalam siklus ini.

AUD menguat setelah inflasi Australia kembali naik. CPI bulanan meningkat 3,8% y/y pada Oktober (vs 3,6% ekspektasi) — laju tercepat dalam 10 bulan dan kenaikan keempat berturut-turut sejak Juni. Prospek pemangkasan suku bunga RBA kini sangat kecil.

Beberapa anggota BOJ — Masu, Koeda, bahkan Noguchi yang dikenal dovish — memberi sinyal bahwa waktu untuk kenaikan suku bunga semakin dekat, dengan keputusan yang mungkin datang pada Desember atau Januari.

Services PPI Jepang naik 2,7% (sebelumnya 3,0%), dengan tekanan harga kuat terutama di sektor padat karya seperti hotel dan konstruksi — mendukung narasi BOJ mengenai hubungan antara upah dan inflasi.

PBOC menetapkan fixing yuan pada level terkuat sejak 14 Oktober 2024, memperkuat mata uang tersebut.

Emas rebound 0,54% ke 4.150 USD per ounce. Ketegangan di sekitar Taiwan tetap tinggi. Tiongkok menuduh Jepang dan Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan melakukan “provokasi” di Selat Taiwan, serta memperingatkan bahaya campur tangan eksternal. Taiwan mempersiapkan diri untuk potensi konflik militer pada 2027.

Pendapatan Q4 HP tercatat 14,64 miliar USD (vs ~14,53 miliar ekspektasi), EPS 0,93 USD (vs 0,92), namun proyeksi EPS FY26 di 2,90–3,20 USD berada di bawah konsensus. Perusahaan akan memangkas 4.000–6.000 pekerjaan dan menargetkan penghematan 1 miliar USD hingga FY2028, mempercepat integrasi AI penuh serta restrukturisasi operasi global.

Tiongkok mendorong otomatisasi dan AI dalam pabrik secara masif — tahun lalu 295.000 robot industri dipasang (9× lebih banyak dari AS). “Dark factories” dikembangkan, produksi otomatis 24/7 meluas, dan kecerdasan buatan digunakan untuk mempertahankan daya saing ekspor di tengah tarif dan kekurangan tenaga kerja.