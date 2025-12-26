Emas dan perak mempertahankan momentum kuat menjelang akhir tahun. Harga emas berhasil menembus level USD 4.500, mencatatkan kinerja tahunan terkuat sejak tahun 1979. Sementara itu, perak menguji rekor tertinggi sepanjang masa di atas USD 75 per ounce.

Logam mulia memimpin penguatan di hampir seluruh kelas aset pada sesi perdagangan pertama setelah libur. Perak melonjak 3,7%, platinum mencatat kenaikan tajam sebesar 8,5%, dan palladium menguat 4,8%. Emas mencatatkan kenaikan yang lebih moderat sebesar 0,7%.

Reli pada logam mulia ini berlanjut meskipun dolar AS mengalami penguatan moderat. EURUSD melemah pada pagi hari 26 Desember dan diperdagangkan di kisaran 1,1775, mencerminkan aksi ambil untung setelah dua hari kenaikan tajam di awal pekan.

USDJPY juga mengalami koreksi naik setelah penurunan sebelumnya, kembali bergerak di atas level 156. Pasangan mata uang ini kembali ke level yang terakhir terlihat sekitar satu tahun lalu, meskipun sempat turun di bawah 140 dalam beberapa bulan terakhir.

Inflasi CPI Tokyo melambat ke 2,3% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,5% dan turun dari 2,8% pada November.

Tingkat pengangguran Jepang tetap stabil di level 2,6%.

Dalam pernyataan terbarunya, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menyampaikan bahwa inflasi berada di jalur yang tepat untuk stabil di level 2,0%, didukung oleh kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi yang lebih luas. Lingkungan ini dinilai membenarkan kenaikan suku bunga terbaru dan mengisyaratkan potensi pengetatan lanjutan ke depan.

Produksi industri Jepang untuk November tercatat turun 2,6% secara bulanan, lebih buruk dari ekspektasi penurunan 2,0% dan berbalik arah dari pertumbuhan 1,5% pada periode sebelumnya.

Indeks JP225 naik 0,5%, menguji level tertinggi lokal yang tercatat pada 10 Desember. Indeks Topix yang lebih luas bahkan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.

Kontrak berjangka saham unggulan China (CH50cash) menguat tipis sebesar 0,23%, sementara indeks SG20 Singapura mencatat kenaikan yang lebih terbatas.

Dalam proyeksi terbarunya, Nomura memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada 2026, bersamaan dengan potensi kenaikan suku bunga di Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Setelah mencetak rekor tertinggi pada US500 tepat sebelum Natal, koreksi ringan mulai terlihat hari ini. Kontrak berjangka US100 dan US500 masing-masing melemah sekitar 0,05%.