Sesi Asia–Pasifik berlangsung dengan sentimen yang sangat kuat setelah indeks Wall Street ditutup di level tertinggi sepanjang masa. Indeks-indeks China menguat antara 1,70% hingga 2,50%, sementara indeks Jepang naik 1,65%.

Indeks saham utama AS ditutup di rekor tertinggi pada sesi kemarin, tepat menjelang keputusan The Fed hari ini serta laporan keuangan dari perusahaan Big Tech utama. US100 ditutup di atas 26.300 poin, US500 di level 7.040 poin, dan US2000 di 2.685 poin.

Logam mulia terus mencatat kenaikan yang semakin luar biasa. Harga emas naik lagi 1,60% hari ini ke level USD 5.260 per ons, sementara perak menguat 2,20% ke USD 114,45 per ons.

Dolar AS berhasil memulihkan sebagian besar pelemahan pada hari Selasa yang dipicu oleh komentar Donald Trump. Indeks dolar AS (USDIDX) naik 0,37%, EURUSD turun 0,35%, dan USDJPY menguat 0,22%.

Dolar Australia juga menjadi sorotan hari ini, tampil sebagai salah satu mata uang G10 terkuat menyusul rilis data inflasi.

Inflasi Australia menjadi pendorong utama pasar, di mana baik CPI kuartal keempat maupun data inflasi bulanan Desember tercatat di atas perkiraan.

Inflasi kembali meningkat pada Desember, dengan CPI utama mencapai 3,8% YoY dan inflasi inti di 3,4% YoY. Laju inflasi inti tahunan enam bulan mengindikasikan sekitar 3,9%, yang tidak sejalan dengan skenario penurunan cepat menuju target. Inflasi sektor jasa naik menjadi 4,1% YoY dari sebelumnya 3,6%, terutama didorong oleh perjalanan, akomodasi, dan sewa—sektor-sektor kunci bagi Reserve Bank of Australia (RBA).

Dolar Australia kembali menguat di atas USD 0,70, dan pasar mulai memperhitungkan kenaikan suku bunga RBA sebesar 25 basis poin pada Februari. Probabilitas langkah tersebut pada pertemuan 3 Februari meningkat menjadi lebih dari 70%, dari sebelumnya sekitar 60%.

Westpac bergabung dengan proyeksi kenaikan suku bunga 25 basis poin pada Februari, dengan inflasi inti sebagai faktor penentu utama. Bank tersebut memandang langkah ini kemungkinan bersifat satu kali, dengan sikap yang lebih bersyarat terhadap pengetatan lanjutan.

China menyetujui impor pertama chip AI Nvidia H200, dengan laporan menyebutkan “beberapa ratus ribu” unit yang awalnya akan dikirim ke tiga perusahaan teknologi besar. Hal ini menjadi sinyal positif bagi Nvidia dan rantai pasoknya.

Risalah pertemuan Bank of Japan bulan Desember mengonfirmasi bahwa para pembuat kebijakan tetap fokus pada dampak pelemahan yen terhadap inflasi, meskipun fokus ini mungkin telah bergeser mengingat intervensi yen yang baru-baru ini dinilai berhasil. BoJ telah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir 2025 ke level 0,75%—yang tertinggi sejak pertengahan 1990-an—dan risalah tersebut membuka peluang pengetatan lanjutan dengan tetap menekankan ketergantungan pada data.

Goldman Sachs mencatat bahwa selera risiko pasar tetap tinggi meskipun ketidakpastian geopolitik meningkat. Indikator risk appetite mereka berada di level tertinggi sejak April 2021.