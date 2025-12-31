Pasar global bergerak dalam rentang sempit dengan likuiditas rendah selama periode pasca-liburan. Partisipasi penuh pasar diperkirakan baru akan kembali sekitar 5 Januari.

PMI manufaktur resmi China naik ke level 50,1 (sebelumnya 49,2 dan ekspektasi 49,2), mengakhiri delapan bulan berturut-turut fase kontraksi dan kembali menembus ambang ekspansi 50 poin. Perbaikan ini terjadi meskipun laba pabrik mencatat penurunan tahunan terdalam dalam lebih dari satu tahun, menegaskan bahwa pemulihan masih bersifat rapuh dan belum solid.

PMI non-manufaktur China meningkat ke 50,2 (dari 49,5), membalikkan kontraksi sektor jasa dan konstruksi pada November. PMI komposit naik ke 50,7 (dari 49,7), menandakan adanya pemulihan aktivitas yang lebih luas — meski masih terbatas — menjelang akhir tahun.

South China Morning Post melaporkan bahwa ByteDance berencana mengalokasikan sekitar USD 14 miliar untuk pembelian chip Nvidia pada 2026. Langkah ini mencerminkan lonjakan kebutuhan daya komputasi dan memperkuat narasi kuatnya investasi infrastruktur AI, meskipun ketidakpastian makroekonomi masih membayangi.

Indeks regional mayoritas bergerak melemah. Pasar China turun di kisaran 0,90–1,00%, indeks Jepang JP225 melemah 0,33%, dan Australia AU200cash turun 0,25%.

Logam mulia kembali mengalami tekanan jual setelah rebound kemarin. Harga emas turun 0,60% ke USD 4.300 per ons, perak merosot 6,30% ke USD 71,40, palladium turun 6,40%, dan platinum anjlok 10,50%.

Pasar memperkirakan OPEC+ akan menegaskan keputusan untuk menahan peningkatan suplai lebih lanjut dalam pertemuan 4 Januari. Sinyal kelebihan pasokan dan perlambatan pertumbuhan permintaan mulai muncul di pasar minyak, sementara IEA memperingatkan potensi rekor oversupply pada 2026.

China memperluas program subsidi konsumsi, meski skala dukungannya masih terbatas. Pada tahap pertama, pemerintah akan mengalokasikan ¥62,5 miliar (sekitar USD 11,5 miliar) dari penerbitan obligasi khusus jangka panjang untuk memperluas skema subsidi trade-in. Pada 2026, program ini akan diperluas mencakup perangkat digital dan smart devices (rebate 15%, maksimal ¥500 per produk).

Risalah rapat FOMC menggambarkan keputusan pemangkasan suku bunga sebagai keputusan yang “sangat seimbang”. Mayoritas anggota mendukung penurunan kisaran suku bunga ke 3,50–3,75%. Namun, dua anggota memilih mempertahankan suku bunga, sementara Miran mendorong pemangkasan agresif sebesar 50 bps. Para pembuat kebijakan menyoroti meningkatnya risiko pelemahan pasar tenaga kerja.