Kami memulai pekan perdagangan baru di pasar internasional.

Pembukaan perdagangan hari Senin berlangsung sangat volatil dan menarik. Tren “de-dolarisasi” yang sudah terlihat sejak pekan lalu terhenti sementara pada hari ini.

Pasangan EURUSD turun 0,32% secara intraday dan diperdagangkan di area 1,1852. Pada saat yang sama, USDJPY bertahan stabil di bawah 154,500, yang merupakan zona kontrol penting yang ditandai oleh EMA 100 hari.

Di pasar valuta asing secara keseluruhan, yen Jepang dan dolar Kanada saat ini menunjukkan kinerja terbaik. Tekanan pelemahan terlihat pada franc Swiss dan dolar Australia.

Penguatan yen didorong oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang, Takaichi, yang memperingatkan bahwa pemerintah siap mengambil tindakan terhadap pergerakan spekulatif di tengah pelemahan mata uang dan lonjakan tajam imbal hasil obligasi.

Pasar logam mulia didominasi oleh kenaikan harga. Tren dan dinamika kenaikan signifikan yang terlihat dalam beberapa pekan terakhir jelas berlanjut hari ini. Emas diperdagangkan di atas $5.000 per ons untuk pertama kalinya, dengan kenaikan intraday hampir 1,9%. Pada saat yang sama, harga perak melonjak hingga 4,85% dan menembus level di atas $107,5.

Kenaikan ekstrem harga logam ini merupakan kombinasi dari tren de-dolarisasi, gejolak geopolitik, serta spekulasi yang terjadi di pasar derivatif itu sendiri.

Tren pada NATGAS dan OIL.WTI juga tetap tidak berubah. Kontrak gas alam telah naik 5,44% seiring berlanjutnya suhu rendah dan salju di wilayah AS.

Sentimen di pasar saham cenderung mixed. Saat ini, kontrak pada indeks saham AS melemah di kisaran 0,10% hingga 0,3%. Di pasar tunai, sebagian besar indeks saham China ditutup melemah hari ini, sementara indeks Nikkei 225 Jepang turun 1,83%. Pasar Australia tutup karena hari libur nasional.

Sentimen pasar melemah di tengah kekhawatiran potensi intervensi Jepang serta ancaman terbaru dari Presiden AS Donald Trump terkait tarif terhadap Kanada. Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap Kanada jika negara tersebut menandatangani perjanjian dagang dengan China.

Kalender makro hari ini relatif sepi. Investor akan mencermati rilis data Ifo dari Jerman, data penjualan ritel dari Polandia, serta publikasi pesanan barang tahan lama dari AS.