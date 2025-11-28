Sentimen risiko kembali menguat dan membuat investor lebih optimistis. Pagi ini, Nasdaq futures naik 0,2%, sementara Bitcoin menembus level 91.800 dolar, rebound lebih dari 10% dari titik terendah baru-baru ini di sekitar 81.000 dolar. Pasar Asia bergerak campuran; indeks China turun tipis, sementara indeks Jepang menguat. Indeks KOSPI Korea Selatan menutup November dengan penurunan 4%, kinerja bulanan terburuk sejak Oktober 2024.

Di Jepang, housing starts naik 3,2% y/y, jauh lebih baik dari ekspektasi -4,9% dan sebelumnya -7,3%. Penjualan ritel skala besar meningkat 5% y/y, naik dari 3% sebelumnya. Produksi industri awal naik 1,4% m/m (sa), mengalahkan ekspektasi -0,6%, meskipun lebih rendah dari 2,6% sebelumnya. Penjualan ritel naik 1,7% y/y, lebih tinggi dari perkiraan 0,8% dan sebelumnya 0,5%.

Arus investasi asing ke saham Jepang tercatat -348,7 miliar yen pada November, turun dari 1.020,9 miliar yen sebelumnya. Sementara itu, investasi asing ke obligasi Jepang mencapai 576,5 miliar yen, naik dari 348,4 miliar.

Inflasi Tokyo menunjukkan core CPI naik 2,8% y/y, sesuai dengan pembacaan sebelumnya dan sedikit di atas perkiraan 2,7%. CPI utama Tokyo mencapai 2,7%, sesuai ekspektasi namun sedikit di bawah pembacaan sebelumnya 2,8%.

Sentimen di Eropa juga campuran, dengan DAX futures sedikit melemah. Di Jerman, perubahan pengangguran s.a. tercatat -1.000, dibandingkan ekspektasi 4.500 dan sebelumnya 13.000. Sementara itu, harga impor naik 0,2% m/m, mengalahkan ekspektasi 0% dan membaik dari -0,5% sebelumnya.

Indeks MSCI World berada di jalur menutup minggu terbaik sejak Juni dengan kenaikan 3,1%.

Meski rebound kuat, saham Asia hampir mencatat penurunan bulanan pertama sejak Maret tahun ini. Fitch Ratings menyampaikan bahwa sektor teknologi APAC diperkirakan menghadapi permintaan konsumen yang lebih lemah, sementara dorongan AI tetap menjadi pendorong utama pada 2025.

Harga emas menuju bulan keempat kenaikan beruntun seiring meningkatnya keyakinan pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed berikutnya. Emas telah naik hampir setiap bulan tahun ini dan berada di jalur untuk mencatat kinerja tahunan terkuat sejak 1979.

Brent bertahan di atas 63 dolar per barel, namun masih menuju penurunan bulanan keempat — rangkaian terpanjang sejak Mei 2023. Investor menunggu pertemuan OPEC+ pada hari Minggu, di mana produsen diperkirakan mempertahankan rencana untuk menahan kenaikan produksi hingga awal 2026.