📉Oil Melemah, Citrini Laporkan Lonjakan Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz

Oil Brent (OIL) memulai sesi hari ini dengan kenaikan di atas $110 per barel, namun tekanan penurunan kembali muncul - sebagian dipicu oleh negosiasi yang sedang berlangsung antara AS dan Iran setelah ultimatum dari Donald Trump. Di saat yang sama, Citrini merilis analisis berbasis OSINT yang dibangun dari observasi langsung di Strait of Hormuz. Menurut laporan tersebut, dana tersebut mengerahkan sumber lokal untuk memantau lalu lintas kapal tanker guna memverifikasi apakah arus nyata sesuai dengan data yang digunakan oleh hedge fund, algoritma, dan analis global dalam memperkirakan gangguan pasokan minyak.

Apa Temuan Laporan Citrini?

Menurut Citrini, sebagian besar pelaku pasar - termasuk hedge fund dan analis makro - menilai risiko Hormuz menggunakan data AIS (Automatic Identification System), yaitu sinyal transponder yang dipancarkan oleh kapal.

Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa data berbasis AIS mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Temuan mereka menunjukkan bahwa hingga 50% lalu lintas kapal yang sebenarnya bisa tidak tercatat dalam sistem pelacakan standar pada hari tertentu.

Beberapa kapal dilaporkan mematikan transponder, memalsukan tujuan, atau memasukkan data identifikasi yang menyesatkan untuk mengurangi jejak pelacakan dan meminimalkan risiko menjadi target. Laporan ini juga menyinggung keberadaan “shadow fleet” Iran yang beroperasi tanpa transponder aktif.

Menurut klaim tersebut, lebih dari 29 kapal tanker bermuatan penuh telah mengangkut minyak secara tersembunyi, dengan estimasi nilai mencapai $3 miliar yang dikirim ke Malaysia sejak konflik dimulai. Namun, keandalan temuan ini masih sulit diverifikasi secara independen pada tahap ini.

Jika data tersebut akurat, implikasinya sangat signifikan: pasar mungkin salah menilai skala gangguan pasokan di Strait of Hormuz.

Model pasar minyak, proyeksi pasokan, dan analisis makro bisa jadi didasarkan pada data yang secara sistematis tidak lengkap.

Inti dari laporan ini adalah bahwa pelaku pasar mungkin menyamakan visibilitas AIS dengan arus fisik sebenarnya. Dalam lingkungan di mana data sengaja disamarkan, analisis berbasis dashboard berisiko tertinggal dari kondisi nyata di lapangan.

Citrini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara data AIS dan pergerakan tanker nyata saat ini bisa menjadi salah satu variabel paling diremehkan dalam pasar energi global.

Exxon Mobil (D1)

Saham Exxon Mobil (XOM) telah terkoreksi lebih dari 9% dari rekor tertinggi. Sumber: xStation5