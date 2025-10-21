Saham Google melemah setelah muncul laporan bahwa OpenAI berencana meluncurkan browser web bertenaga AI dalam waktu dekat. Investor khawatir produk baru tersebut dapat mengancam dominasi Google Chrome di pasar global.



Langkah OpenAI ini bukan sekadar peluncuran produk baru — melainkan potensi perubahan besar yang bisa mengguncang fondasi bisnis Alphabet. Selama bertahun-tahun, pendapatan utama Google berasal dari layanan pencarian internet dan iklan digital. Namun, rumor tentang browser AI baru dari OpenAI telah cukup untuk mengguncang kepercayaan investor dan mengubah dinamika pasar teknologi global.

Source: xStation5

Jika OpenAI benar-benar memperkenalkan browser yang mampu memberikan jawaban langsung, personal, dan kontekstual — bukan sekadar daftar tautan hasil pencarian — maka hal ini bisa mengancam dominasi Google di bidang pencarian dan periklanan online. Dalam skenario ini, kekuatan Chrome dan model bisnis Alphabet bisa terkikis, dan keseimbangan kekuatan di industri teknologi berpotensi bergeser menjauh dari raksasa Silicon Valley tersebut.

Meskipun demikian, saham Google masih mencatat kenaikan kuat sejak awal tahun, jauh melampaui indeks acuan seperti S&P 500 dan Nasdaq. Namun, pasar belum sepenuhnya memperhitungkan risiko peluncuran browser AI dari OpenAI. Jika dalam waktu dekat muncul informasi resmi atau konfirmasi tambahan, tekanan jual terhadap saham Alphabet (GOOGL) bisa meningkat — berpotensi memicu penurunan lanjutan.

Situasi ini bisa menjadi titik balik penting dalam evolusi pencarian dan penjelajahan internet. Jika rumor ini benar, OpenAI berpeluang menjadi pemain baru yang menetapkan aturan permainan berikutnya di dunia teknologi global. Bagi investor, ini adalah momen krusial untuk memantau strategi AI Google dan bagaimana perusahaan merespons ancaman langsung terhadap sumber pendapatan utamanya.