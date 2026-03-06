Hari Jumat membawa penurunan di Wall Street dan lonjakan harga minyak lebih dari 10%, dengan minyak mentah naik di atas $93 per barel untuk pertama kalinya sejak 2023. Konflik di Timur Tengah terus berlanjut, dengan Iran melakukan serangan terhadap pangkalan militer AS di Bahrain dan Irak hari ini. Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan perang hingga mencapai kemenangan total, yang memperkuat ekspektasi pasar bahwa operasi militer dapat berlangsung setidaknya beberapa minggu. Secara tidak resmi, Marco Rubio dilaporkan menyatakan bahwa operasi tersebut dapat berlangsung sekitar empat minggu.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, termasuk risiko stagflasi, harga emas naik lebih dari 1,5% dan menembus $5.160 per ounce, meskipun dolar AS tetap kuat dan imbal hasil obligasi meningkat. Laporan pasar tenaga kerja Non-Farm Payrolls (NFP) dari Amerika Serikat yang dirilis hari ini juga jauh di bawah ekspektasi, sementara data penjualan ritel AS untuk Februari sedikit melampaui perkiraan.

AS, laporan NFP Februari

Perubahan jumlah pekerjaan: -92 ribu (perkiraan: 55 ribu; sebelumnya: 126 ribu direvisi dari 130 ribu)

Tingkat pengangguran: 4,4% (perkiraan: 4,3%; sebelumnya: 4,3%)

Pertumbuhan upah rata-rata: 3,8% YoY (perkiraan: 3,7%; sebelumnya: 3,7%)

AS, penjualan ritel Januari

Headline: -0,2% MoM (perkiraan: -0,3%; sebelumnya: 0%)

Core: 0% MoM (perkiraan: +0,1%; sebelumnya: 0%)

Rilis NFP terbaru mengejutkan pasar karena menunjukkan penurunan kedua dalam jumlah pekerjaan di AS dalam lima bulan terakhir. Pelemahan pasar tenaga kerja terlihat di hampir semua sektor, dengan koreksi terbesar terjadi di sektor kesehatan dan pendidikan (-34 ribu dibanding +129 ribu sebelumnya), yang sebelumnya merupakan sektor terkuat dalam laporan sebelumnya. Sektor rekreasi dan perhotelan mencatat penurunan terbesar kedua (-27 ribu).

Bitcoin juga diperdagangkan lebih rendah hari ini, dengan harga turun dari sekitar $71.000 menjadi $68.000. Penurunan ini kembali melemahkan harapan akan rebound yang lebih luas, karena reli terbaru terhenti di kisaran $74–75 ribu, yang dianggap sebagai level penting dari perspektif posisi dealer. Ethereum mengalami penurunan yang lebih tajam; kripto terbesar kedua ini turun lebih dari 5% dan jatuh di bawah $2.000.

Produk domestik bruto (GDP) Zona Euro yang disesuaikan secara musiman untuk Q4 2025 tercatat di bawah ekspektasi sebesar 0,2% QoQ (perkiraan: 0,3%; sebelumnya: 0,3%).

Data Zona Euro

Belanja pemerintah (QoQ), Q4: 0,5% (perkiraan: 0,5%; sebelumnya: 0,7%)

(perkiraan: 0,5%; sebelumnya: 0,7%) Konsumsi rumah tangga (QoQ): 0,4% (perkiraan: 0,4%; sebelumnya: 0,2%)

(perkiraan: 0,4%; sebelumnya: 0,2%) GDP SA (YoY), Q4: 1,2% (perkiraan: 1,3%; sebelumnya: 1,3%)

(perkiraan: 1,3%; sebelumnya: 1,3%) Ketenagakerjaan (QoQ), Q4 final: 0,2% (sebelumnya: 0,2%)

(sebelumnya: 0,2%) Ketenagakerjaan (YoY), Q4 final: 0,7% (sebelumnya: 0,6%)

Di pasar saham AS, Marvell Technology naik hampir 11% setelah perusahaan menaikkan proyeksi pendapatannya menjadi $15,2 miliar, dari sebelumnya $14,2 miliar. Pertumbuhan penjualan tahun ini diperkirakan mencapai 30% YoY, di atas estimasi pasar. Namun, sentimen di luar sektor minyak dan gas tetap sangat lemah—terutama di sektor keuangan, di mana saham BlackRock turun hampir 7%.

Saham Boeing naik lebih dari 2,5% setelah Financial Times melaporkan bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan China mengenai pesanan 500 pesawat Boeing 737 MAX. Pesanan ini dapat menjadi bagian dari hubungan ekonomi yang lebih luas antara Amerika Serikat dan China dan berpotensi memberikan dukungan besar terhadap backlog pesanan perusahaan.

Menurut France24 yang mengutip Kementerian Luar Negeri Iran, Iran menyatakan bahwa “Uni Eropa akan menjadi target yang sah jika Eropa bergabung dalam perang di Timur Tengah.” Untuk saat ini, futures EU50 menunjukkan reaksi yang sangat terbatas terhadap pernyataan tersebut. Baru-baru ini, Prancis juga mengerahkan kapal induk ke Timur Tengah.

