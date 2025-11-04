Secara keseluruhan, sesi perdagangan di pasar saham AS berlangsung di bawah tekanan. Futures pada Nasdaq 100 dan S&P 500 masing-masing turun sekitar 0,9% dan 0,5%. Sentimen negatif sebagian dipicu oleh peringatan dari bank investasi mengenai potensi koreksi pasar serta melemahnya minat di sektor teknologi. Investor tetap berhati-hati, menunggu data makroekonomi berikutnya dan laporan keuangan perusahaan dalam kondisi pasar yang menantang.

Musim laporan keuangan kuartalan masih berlangsung dan terus mempengaruhi sentimen pasar secara signifikan. Setelah sesi perdagangan hari ini, beberapa raksasa teknologi seperti AMD dan Arista Networks dijadwalkan merilis laporan keuangan mereka. Pelaku pasar akan memantau hasil ini secara ketat karena dapat memberikan petunjuk arah pasar selanjutnya dan kemungkinan kelanjutan reli yang terjadi baru-baru ini. AMD berfokus pada solusi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pusat data, sementara Arista Networks memperluas infrastruktur jaringan untuk mengakomodasi peningkatan lalu lintas data dan permintaan cloud computing.

Di latar belakang, dampak dari shutdown pemerintah AS yang berkepanjangan sejak 1 Oktober masih terasa. Penutupan lembaga federal seperti BLS, BEA, dan Biro Sensus menunda rilis banyak indikator makroekonomi penting. Misalnya, laporan JOLTS tentang lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja tidak diterbitkan hari ini. Ketiadaan data ini meningkatkan ketidakpastian investor dan menyulitkan penilaian kondisi ekonomi serta arah kebijakan Federal Reserve ke depan. Data dari sektor swasta, termasuk indeks PMI dan survei sentimen konsumen, masih tersedia namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan statistik resmi pemerintah.

US500 (Interval H1)

Futures S&P 500 melemah, menunjukkan koreksi jangka pendek dalam tren turun yang lebih luas. Kehati-hatian investor terlihat jelas, mencerminkan ketidakpastian makroekonomi dan penantian terhadap laporan keuangan perusahaan teknologi yang menjadi penggerak utama sentimen pasar dalam beberapa pekan terakhir. Dari sisi teknikal, rebound jangka pendek belum mampu menembus level resistensi penting atau rata-rata pergerakan, menandakan tekanan dari sisi penawaran masih kuat. Sentimen saat ini menunjukkan meningkatnya risk aversion, dan rilis data makro maupun laporan keuangan mendatang kemungkinan akan menentukan arah indeks berikutnya.

Sumber: xStatio5

Berita Emiten: