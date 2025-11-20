Payrolls AS lebih kuat dari perkiraan pada September, naik 119 ribu, payrolls sektor swasta naik 97 ribu, dan pertumbuhan upah meningkat sedikit menjadi 3.8%. Secara permukaan, ini menunjukkan pasar tenaga kerja AS lebih kuat dari yang dikhawatirkan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, mulai terlihat adanya retakan di pasar tenaga kerja — dan laporan ini tidak menghilangkan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed, meskipun risalah FOMC pertemuan Oktober bernada sedikit lebih hawkish dari perkiraan.

Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed Meningkat

Ada beberapa nuansa penting dalam laporan ini. Tingkat pengangguran melonjak ke level tertinggi sejak 2021, naik menjadi 4.4% dari 4.3%. Selain itu, terdapat revisi untuk angka payrolls Agustus, yang diturunkan menjadi -4 ribu dari estimasi awal 22 ribu. Ditambah lagi, data yang lebih mutakhir seperti continuing claims naik menjadi 1.97 juta — level tertinggi dalam siklus saat ini. Ini perkembangan penting, dan pasar menaikkan peluang pemangkasan suku bunga The Fed akibat laporan ini.

Imbal hasil obligasi AS turun di seluruh tenor, dolar menghapus sebagian besar kenaikan hari ini, dan peluang pemangkasan suku bunga The Fed bulan depan naik dari 25% menjadi 37% setelah rilis payrolls.

Laporan ini signifikan karena tidak akan ada data payrolls untuk Oktober, dan laporan November baru dirilis setelah pertemuan The Fed bulan Desember. Dengan demikian, ini adalah laporan pasar tenaga kerja terakhir sebelum pertemuan Fed berikutnya. Kenaikan tingkat pengangguran dapat memicu pemangkasan suku bunga karena The Fed memiliki mandat ganda: menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja penuh.

Nvidia: Lebih Penting untuk Saham daripada The Fed

Risalah The Fed yang hawkish dan data tenaga kerja hari ini tidak mengurangi antusiasme pasar terhadap saham AS, yang tetap didorong oleh laporan earnings spektakuler Nvidia tadi malam. Harga saham Nvidia naik lebih dari 5% pada pre-market, dan kami memperkirakan harga saham Nvidia menjadi gelombang yang mengangkat seluruh pasar, dengan penguatan besar untuk saham AI lainnya dan pasar secara umum. Futures S&P 500 AS berada di level tertinggi sesi setelah laporan payrolls, dan saham Eropa juga naik kembali ke level tertinggi sesi.

Ada yang Mau Santa Rally?

Meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, ditambah hasil luar biasa Nvidia, dan meredanya kekhawatiran bubble saham AI merupakan kombinasi ampuh bagi pasar keuangan. Tidak hanya saham Nvidia berpotensi melesat ke USD 200 per lembar — level psikologis penting — tetapi hal ini juga dapat memicu Santa rally menjelang akhir tahun. Para bearish tampaknya kembali terlalu cepat — sekali lagi.

Chart 1: Tingkat Pengangguran AS di Level Tertinggi Sejak 2021

Sumber: XTB and Bloomberg