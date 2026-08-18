PepsiCo Turunkan Harga Doritos dan Cheetos, Tapi Konsumen Belum Kembali

Setelah bertahun-tahun mengandalkan kenaikan harga sebagai mesin pertumbuhan, PepsiCo akhirnya memilih jalur sebaliknya. Harga dipangkas, rak dirapikan, dan produk baru diluncurkan. Namun, pasar Amerika Utara masih belum merespons seperti yang diharapkan.

Selama empat tahun terakhir, PepsiCo menjalankan strategi yang sama dengan hampir semua perusahaan consumer goods besar: menaikkan harga. Dari 2021 hingga 2024, harga produk snack asin di AS naik sekitar 38% secara kumulatif. Hasilnya, revenue terus tumbuh meskipun volume penjualan melemah. Model ini bekerja selama konsumen masih bersedia membayar. Namun, batas toleransi terhadap kenaikan harga akhirnya mulai terlihat.

Pada kuartal terakhir 2025, volume Frito-Lay North America turun 1%, sementara volume minuman Amerika Utara anjlok 4%. Konsumen berpenghasilan rendah dan menengah mulai beralih ke private label atau mengurangi pembelian snack sama sekali. PepsiCo pun mengakui masalahnya: harga sudah terlalu tinggi bagi sebagian pelanggan.

Harga Turun 15%, Tapi Volume Masih Flat

Pada Februari 2026, PepsiCo secara resmi memangkas harga jual wholesale untuk Lay's, Doritos, Cheetos, dan Tostitos hingga 15%. Langkah ini diambil setelah perusahaan melakukan uji coba sepanjang semester kedua 2025 dan menemukan bahwa penurunan harga meningkatkan frekuensi pembelian. Sebagai contoh, harga kantong Doritos 9,25 oz turun dari sekitar US$6,29 menjadi US$5,49, sementara Lay's 8 oz turun dari US$4,99 menjadi US$4,29.

Secara teori, strategi ini logis. Secara praktik, hasilnya belum memuaskan. Laporan keuangan Q2 2026 yang dirilis pada 9 Juli menunjukkan volume Frito-Lay North America hanya stagnan, bukan tumbuh. Artinya, diskon tersebut baru berhasil menghentikan penurunan volume, tetapi belum cukup untuk menghasilkan pemulihan yang berarti. Sementara itu, volume minuman di Amerika Utara masih turun 4%, menunjukkan bahwa masalah PepsiCo tidak terbatas pada bisnis snack.

CEO Ramon Laguarta mengakui dalam earnings call bahwa kondisi konsumen lebih buruk dari perkiraan, dengan salah satu tekanan utama berasal dari tingginya harga bahan bakar. Kondisi ini penting diperhatikan karena produk PepsiCo termasuk kategori konsumsi bernilai relatif kecil yang biasanya lebih tahan terhadap perlambatan ekonomi dibandingkan pembelian bernilai besar.

Masalahnya Bukan Hanya Harga

Jika PepsiCo sudah menurunkan harga tetapi volume masih tidak tumbuh, pertanyaan besarnya jelas: apa yang sebenarnya terjadi dengan konsumen Amerika?

Jawabannya lebih struktural daripada sekadar harga snack. Pertama, private label sedang merebut pangsa pasar dengan cepat. Menurut Private Label Manufacturers Association, pangsa unit store-brand di AS mencetak rekor tertinggi pada semester pertama 2026, sementara pangsa merek nasional sedikit menurun. Konsumen yang sudah beralih ke merek toko selama periode inflasi tinggi ternyata tidak otomatis kembali membeli Doritos hanya karena harganya turun.

Kedua, tren kesehatan dan penggunaan obat GLP-1 seperti Ozempic dan Wegovy turut memberikan tekanan terhadap permintaan snack konvensional. Konsumen yang menggunakan obat ini cenderung mengurangi porsi makan dan konsumsi snack impulsif, kategori yang menjadi salah satu kekuatan utama Frito-Lay. PepsiCo merespons perubahan tersebut dengan meluncurkan produk baru seperti Doritos Protein dan Simply NKD Cheetos tanpa pewarna dan perasa buatan.

Ketiga, tekanan ekonomi yang dirasakan konsumen AS bersifat lebih luas. Harga bensin tetap tinggi, biaya sewa belum banyak turun, dan beban kredit konsumen meningkat. Dalam kondisi seperti ini, keputusan membeli Doritos bukan lagi sekadar persoalan harga US$5,49 dibandingkan US$6,29, tetapi apakah snack masih memiliki ruang dalam anggaran mingguan rumah tangga.

Playbook Baru: Lebih Ramping, Lebih Fokus

Yang menarik dari respons PepsiCo adalah perusahaan tidak hanya memangkas harga, tetapi juga merombak portofolionya secara lebih mendasar. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan aktivis investor Elliott Investment Management yang membeli saham senilai US$4 miliar pada September 2025, PepsiCo berkomitmen memangkas sekitar 20% dari total SKU. Produk yang tidak memberikan kontribusi signifikan akan dieliminasi, sementara penghematan akan dialihkan ke pemasaran dan inovasi.

Strategi ini memiliki logika yang kuat. Terlalu banyak varian produk di rak dapat mengurangi fokus brand sekaligus meningkatkan kompleksitas distribusi. Dengan merampingkan portofolio, PepsiCo dapat memusatkan sumber daya pada produk inti yang benar-benar diinginkan konsumen, sekaligus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk memperkuat kembali mereknya. Gatorade, Lay's, dan Pepsi sendiri sedang menjalani proses rebranding besar yang dijadwalkan berlangsung pada semester kedua 2026.

Di sisi inovasi, PepsiCo juga bergerak agresif. Peluncuran Doritos Protein dan lini Simply NKD menargetkan konsumen yang lebih sadar kesehatan, segmen yang selama ini banyak diisi merek-merek lebih kecil. PepsiCo juga meluncurkan versi prebiotik Pepsi Cola serta mengakuisisi Poppi dan Siete Foods untuk memperkuat posisinya di kategori produk better-for-you.

Secara finansial, laporan Q2 2026 tidak buruk. Revenue konsolidasi naik 6,4% menjadi US$24,18 miliar, mengalahkan estimasi US$23,95 miliar. Core EPS sebesar US$2,20 hampir sesuai konsensus. Operasi internasional tumbuh kuat dengan margin yang membaik 100 basis poin.

Namun, investor lebih fokus pada bisnis Amerika Utara yang masih melemah, dan saham PEP turun sekitar 3% setelah laporan tersebut. Saham PepsiCo diperdagangkan di kisaran US$138 sampai US$140, jauh dari 52-week high US$171,48 yang tercatat pada Februari.

Pertanyaan Kunci untuk Investor

PepsiCo sudah mengambil sejumlah langkah strategis yang masuk akal: menurunkan harga, merampingkan portofolio, dan mendorong inovasi. Namun, pemulihan volume di Amerika Utara akan menjadi ujian sesungguhnya.

Perusahaan sendiri menyatakan bahwa perbaikan tren kemungkinan berlangsung lebih gradual daripada perkiraan awal. Dengan core operating margin yang menyempit 40 basis poin menjadi 16,8% dan guidance EPS yang berpotensi berada di batas bawah kisaran, perhatian investor kini tertuju pada trade-off antara pertumbuhan volume dan profitabilitas.

Pertanyaan terpenting bagi investor saham PepsiCo bukan hanya apakah volume penjualan dapat pulih. Yang lebih menentukan adalah berapa lama pemulihan tersebut akan berlangsung dan seberapa besar margin yang harus dikorbankan PepsiCo untuk membuat konsumen Amerika kembali membeli produknya.