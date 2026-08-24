Tidak lagi berlebihan untuk mengatakan bahwa hubungan perdagangan dan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kanada telah mencapai kebuntuan paling serius sejak USMCA mulai berlaku.

Setelah negosiasi gagal, pemerintahan AS memberlakukan tarif 50% terhadap barang-barang Kanada dengan nilai sekitar US$20 miliar per tahun. Ottawa kemudian menangguhkan pembicaraan dan mengumumkan langkah balasan yang proporsional mulai 8 September.

Tarif baru AS mencakup antara lain wine, produk susu, furnitur, semen, pakaian, perlengkapan perikanan, dan peralatan hoki.

Amerika Serikat sebelumnya juga telah menerapkan tarif 50% terhadap baja dan aluminium Kanada, tarif terhadap mobil dan komponennya yang tidak memiliki porsi produksi AS yang memadai, serta bea masuk untuk kayu konstruksi dan beberapa produk interior.

Berbeda dari pembatasan sebelumnya, kebijakan baru ini juga berlaku untuk barang-barang yang memenuhi aturan USMCA.

Namun, energi, potash, beberapa bahan baku strategis, pesawat sipil, dan produk yang sudah dikenai tarif sektoral terpisah dikecualikan.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang wajar: apa sebenarnya yang ingin dicapai AS dengan memperburuk hubungan dengan Kanada secara sepihak dan tampak tidak produktif, mengingat meskipun ketimpangan hubungan ekonomi kedua negara sangat besar, AS tetap memiliki beberapa ketergantungan lokal yang sangat penting terhadap Kanada.

Kanada Menyiapkan Respons

Tarif balasan diperkirakan akan menargetkan antara lain baja AS, produk susu, mesin pertanian, peralatan rumah tangga, elektronik, dan produk kertas.

Pemerintah di Ottawa juga masih mempertahankan tarif balasan sebesar 25% terhadap baja, aluminium, dan mobil AS, yang mencakup impor senilai hingga CAD 51,4 miliar.

Para negosiator sebenarnya hampir mencapai kesepakatan parsial pada pekan lalu. Namun, pembicaraan gagal karena masalah teknis dan politik. Kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai cara menghitung porsi komponen AS dalam kendaraan maupun terkait pembatasan di sektor produk susu.



Meskipun pembicaraan terutama berfokus pada isu perdagangan dan ekonomi, sulit mengabaikan sejumlah tuntutan yang secara cukup jelas menyentuh isu kedaulatan Kanada. AS menuntut hak veto terhadap perjanjian perdagangan masa depan yang ditandatangani Kanada serta meminta penghapusan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi di Quebec.

Taruhannya Besar

Nilai perdagangan bilateral barang dan jasa pada 2025 mencapai sekitar US$872 miliar.

AS mengekspor sekitar US$426 miliar barang dan jasa ke Kanada, sementara mengimpor sekitar US$446 miliar.

Ketergantungan kedua negara tetap sangat asimetris. Amerika Serikat menyerap lebih dari dua pertiga ekspor Kanada. Sementara bagi AS, Kanada merupakan mitra dagang terbesar atau salah satu yang terbesar, tetapi nilai ekspor ke Kanada hanya setara sekitar 1,5% dari ekonomi AS.

Energi Menjadi Pengecualian

Kanada memasok sekitar 63% minyak yang diimpor Amerika Serikat. Dikecualikannya sektor energi dari tarif baru menunjukkan bahwa Washington ingin meningkatkan tekanan terhadap Ottawa tanpa mengganggu kilang domestik dan harga bahan bakar di AS.