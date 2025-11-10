Produsen chip asal Taiwan, TSMC, melaporkan pendapatan Oktober 2025 naik 16,9% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai rekor TWD 367,47 miliar atau sekitar USD 11,87 miliar. Meskipun ini merupakan laju pertumbuhan paling lambat sejak Februari 2024, hasil tersebut tetap solid berkat permintaan kuat yang didorong oleh perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan ekspansi pusat data (data centers). Selama sepuluh bulan pertama 2025, pendapatan TSMC meningkat 33,8% YoY menjadi TWD 3,13 triliun.

Pertumbuhan AI secara signifikan mendorong permintaan terhadap proses manufaktur paling canggih milik TSMC, termasuk chip berteknologi 3 nanometer dan rencana produksi 2 nanometer. Chip dengan litografi 3 nm memiliki kerapatan transistor lebih tinggi, performa lebih baik, dan konsumsi energi lebih rendah — hal yang penting untuk menjalankan model AI kompleks di pusat data maupun perangkat edge. Teknologi 3 nm dan 2 nm memungkinkan daya komputasi yang lebih besar dengan penggunaan energi yang lebih efisien, terutama untuk aplikasi dengan kebutuhan komputasi intensif seperti machine learning, big data analytics, dan otomasi proses. TSMC mencatat tingkat pemanfaatan kapasitas produksi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat terhadap teknologi canggih tersebut.

Selain dampak langsung AI terhadap permintaan chip, perkembangan ini juga membentuk rantai pasok global dan tren investasi modal di sektor semikonduktor. Banyak perusahaan kini meningkatkan belanja tidak hanya untuk produksi chip, tetapi juga untuk memperluas infrastruktur pusat data, sistem komputasi, serta komponen pendukung seperti sistem pendingin canggih dan material khusus. Efek berganda ini mempercepat inovasi dan meningkatkan persaingan di antara produsen, yang berpotensi mempercepat lahirnya generasi teknologi baru dan memperkuat laju pertumbuhan industri.

Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan bulanan, TSMC tetap menjadi pemasok utama bagi perusahaan besar di sektor AI, termasuk Nvidia, yang baru-baru ini meminta tambahan pasokan chip. Selain itu, TSMC berencana menaikkan harga jasa manufaktur chip sebesar 8–10% mulai 2026, dengan beberapa klien mengalami kenaikan hingga 10%. Kenaikan harga ini mencakup proses produksi 2 nm dan 3 nm serta metode advanced packaging. Langkah tersebut didorong oleh meningkatnya belanja modal, biaya produksi di lokasi baru, dan lonjakan permintaan chip AI.

Kinerja TSMC memberikan sentimen positif bagi sektor teknologi, meski investor tetap berhati-hati terhadap potensi koreksi pasar dan valuasi tinggi industri ini. Prospek permintaan kuat terhadap chip canggih menjadikan TSMC serta para kliennya pemain strategis dalam peta teknologi global. Hasil Oktober ini menegaskan ketahanan sektor semikonduktor yang didorong oleh AI, sekaligus menunjukkan perlambatan alami setelah periode ekspansi besar-besaran. Bagi pasar, hal ini menandakan bahwa permintaan teknologi canggih tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dan transformasi industri, menjadikan TSMC sebagai pemain strategis penting di ekosistem teknologi global.

Sumber: xStation