Pengumuman Google terkait Project Genie memicu kepanikan di pasar, dengan saham-saham utama di industri game mengalami penurunan tajam. Unity Software (U.US) anjlok 18%, Roblox (RBLX.US) turun 11%, dan Take-Two Interactive (TTWO.US) melemah 9%. Unity dikenal sebagai penyedia engine dan alat pengembangan game terkemuka bagi developer di seluruh dunia, Roblox populer dengan platform pembuatan game berbasis konten pengguna, sementara Take-Two terkenal lewat waralaba besar seperti Grand Theft Auto dan Red Dead Redemption. Project Genie dipandang mengancam nilai inti yang ditawarkan perusahaan-perusahaan ini, karena memungkinkan pengguna menciptakan dunia virtual interaktif langsung dari prompt teks dan gambar, tanpa harus melalui proses pengembangan game tradisional yang kompleks dan membutuhkan keahlian serta alat khusus.

Implikasi Project Genie berpotensi bersifat revolusioner bagi seluruh industri. Jika teknologi ini terbukti berfungsi penuh, ia dapat mendemokratisasi pembuatan game, serupa dengan bagaimana AI telah mengubah pembuatan gambar dan teks. Dalam skenario tersebut, alat-alat pengembangan yang dianggap inferior bisa menjadi tidak relevan — terutama Unity, yang selama ini mendominasi segmen developer independen. Bagi Roblox, ini berarti munculnya kompetitor langsung terhadap bisnis utamanya, yaitu konten yang dibuat oleh komunitas. Sementara bagi Take-Two, relevansi dalam konteks alat pengembangan game bisa berkurang, meskipun waralaba AAA miliknya kemungkinan lebih terlindungi dalam jangka panjang.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa Project Genie saat ini masih merupakan prototipe eksperimental dengan banyak keterbatasan. Di antaranya adalah kualitas visual yang belum sempurna serta masalah kontrol yang bersifat sementara. Google sendiri mengakui bahwa teknologi ini masih melakukan simulasi fisika dan interaksi lingkungan, namun konsistensi dan keandalannya masih perlu banyak peningkatan sebelum dapat digunakan secara praktis oleh para kreator.

Sejarah teknologi menunjukkan bahwa jarak antara prototipe yang menjanjikan dan produk siap pakai untuk penggunaan massal sering kali sangat besar. Bahkan jika Genie berkembang lebih cepat dibandingkan pesaingnya, Unity, Roblox, dan Take-Two masih memiliki waktu untuk menyesuaikan model bisnis dan fitur mereka. Tidak tertutup kemungkinan pula bahwa teknologi ini justru akan meningkatkan produktivitas perusahaan pengembang game, alih-alih benar-benar mengancam keberadaan mereka.

