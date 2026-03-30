Powell berbicara: Pasar mengamati kebijakan The Fed

Hari ini, Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, menyampaikan pidato yang menarik perhatian besar dari investor dan analis di seluruh dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik - terutama terkait perkembangan terbaru di Iran dan konflik yang lebih luas di Timur Tengah - pasar keuangan menjadi sangat sensitif terhadap setiap sinyal mengenai kebijakan moneter. Selain itu, ekonomi global masih menghadapi tekanan inflasi akibat gangguan pasokan dan fluktuasi harga energi. Dalam konteks ini, pernyataan Powell menjadi sangat penting untuk memahami arah kebijakan The Fed serta prospek inflasi ke depan.

Poin-Poin Utama dari Pernyataan Powell:

Powell menyadari konteks inflasi yang lebih luas: “Kami Memperhatikan Konteks Inflasi yang Lebih Luas.” Ekspektasi inflasi tetap terjaga dengan baik: “Ekspektasi Inflasi Tampaknya Terjangkar dengan Baik.” The Fed menyadari kemungkinan tidak mencapai target inflasi dalam waktu dekat:

“FED MEMPERHATIKAN BAHWA TARGET INFLASI AKAN TERLEWATI UNTUK BEBERAPA WAKTU.” Terjadi penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 5 tahun, yang dapat memengaruhi ekspektasi inflasi: “IMBAL HASIL TREASURY 5-TAHUN TURUN 10 BASIS POIN HARI INI MENJADI 3,97%.” Alat kebijakan The Fed memiliki dampak terbatas terhadap supply shock: “ALAT-ALAT FED TIDAK MEMILIKI EFEK BERARTI PADA GUNCANGAN PASOKAN.” Kebijakan saat ini dinilai cukup kuat untuk memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap harga energi: “Kami Pikir Kebijakan Berada di Tempat yang Baik untuk Melihat Bagaimana Konflik Timur Tengah Berlangsung.” Tarif dianggap sebagai faktor satu kali terhadap inflasi: “TARIF MEMILIKI DAMPAK SATU KALI PADA INFLASI", "Kami Pikir Tarif Adalah Kenaikan Harga Satu Kali.” The Fed tetap menargetkan inflasi di level 2%: “FOMC AKAN MENCAPAI TARGET INFLASI 2% MEREKA.” The Fed menilai ekonomi berhasil mencapai soft landing pada 2024: “Kami Mengalami Soft Landing pada tahun 2024.” Tidak ada bukti bahwa program pembelian obligasi sebelumnya menyebabkan inflasi: “TIDAK ADA TANDA PEMBELIAN OBLIGASI FED DI MASA LALU BERSIFAT INFLASI.”