Konferensi dengan Ketua Fed Jerome Powell baru saja dimulai. Berikut adalah komentar terpenting dari sang bankir:

Saya tidak merasa perlu bergerak cepat soal suku bunga.

Pertumbuhan lapangan kerja melambat, risiko penurunan pekerjaan meningkat.

Pengangguran tetap rendah tetapi mulai naik.

Aktivitas di sektor perumahan tetap lemah.

Moderasi pertumbuhan PDB sebagian besar mencerminkan perlambatan konsumsi.

Moderasi pertumbuhan sebagian besar mencerminkan perlambatan belanja konsumen.

Inflasi baru-baru ini naik, tetap agak tinggi.

Inflasi telah turun dari puncaknya pertengahan 2022, tetapi masih cukup tinggi.

Permintaan tenaga kerja telah melemah.

Bagian besar dari perlambatan lapangan kerja mencerminkan penurunan angkatan kerja.

Pertumbuhan payroll melambat signifikan, mencerminkan turunnya imigrasi dan partisipasi.

Tingkat pengangguran hampir tidak berubah selama setahun terakhir.

Skenario dasar: dampak tarif terhadap inflasi hanya sementara.

Risiko inflasi persisten dari tarif perlu dikelola dan dievaluasi.

Dampak keseluruhan tarif pada inflasi masih perlu dilihat.

Perubahan kebijakan terus berkembang, efek pada ekonomi tetap tidak pasti.

Di luar tahun depan, sebagian besar ukuran ekspektasi inflasi konsisten dengan target 2%.

Inflasi barang meningkat, disinflasi pada jasa masih berlanjut.

Ada kemungkinan tarif menjadi alasan perlambatan pasar tenaga kerja.

Perubahan pasar tenaga kerja sebagian besar berasal dari perubahan imigrasi.

Saya tidak bisa lagi mengatakan pasar tenaga kerja solid.

Powell, selama konferensi pers, mencoba mendinginkan sentimen investor dan menekankan ketergantungan Fed pada data. Dolar AS sedikit menguat, sementara EURUSD memangkas kenaikan yang terjadi tepat setelah keputusan diumumkan.