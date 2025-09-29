Tidak ada sinyal kenaikan pajak atau janji belanja tanpa pendanaan membuat pasar Inggris tetap stabil setelah pidato Reeves di konferensi.

Reeves menegaskan komitmen pada stabilitas fiskal.

Obligasi Gilt bisa pulih jangka pendek, namun tetap berisiko terhadap kejutan anggaran.

Mengapa reli saham penting bagi harga emas.

Saham menepis kelemahan musiman September.

Politisi AS berupaya hindari shutdown.

Namun shutdown reguler punya dampak terbatas terhadap ekonomi & pasar saham AS, meski volatilitas bisa meningkat dalam jangka pendek.

Awal pekan ini positif bagi aset berisiko. Saham Eropa dan AS bergerak naik pada Senin, dipimpin sektor AI dan teknologi. Yield obligasi global menurun, sementara Chancellor Rachel Reeves belum mengguncang sentimen risiko, dan pasar tampaknya tidak terlalu khawatir dengan ancaman shutdown AS.

Reeves Bungkam Soal Perubahan Anggaran

Konferensi Partai Buruh didominasi pidato Reeves pada Senin siang. Namun, siapa pun yang menunggu sinyal bagaimana ia akan menutup celah fiskal £30 miliar pada November harus kecewa. Reeves hanya menegaskan bahwa Partai Buruh berbeda dari Partai Konservatif.

Ia menyebutkan pilihan sulit ke depan akibat tarif, suku bunga global tinggi, dan geopolitik — sebagian menilai ini sebagai landasan kenaikan pajak pada anggaran November. Pada akhir pekan, PM dan Kanselir tidak menutup kemungkinan kenaikan VAT, meski belum ada konfirmasi. Ekspektasi bahwa Reeves akan mencabut aturan two-child benefit cap juga pupus, karena tidak disinggung.

Reeves berusaha membingkai disiplin fiskal sebagai strategi pemenangan pemilu 2029. Namun pidatonya minim detail, sehingga tidak banyak dampak jangka pendek ke pasar, meski menambah ketidakpastian soal skala kenaikan pajak mendatang. Jika VAT naik, bisa memicu inflasi sekali jalan, saat tekanan harga masih tinggi.

Pasar Obligasi Apresiasi Nada Reeves

Dampak langsung pidato Reeves pada pasar minim. Yield obligasi Gilt turun di seluruh tenor, dan pound menjadi mata uang terkuat ketiga di G10. Dengan menghindari janji belanja tanpa pendanaan (misalnya mencabut two-child cap), Reeves menenangkan pasar sekaligus mengirim pesan stabilitas ke Partai Buruh.

Pidato ini mengisyaratkan Reeves ingin mempertahankan kredibilitas fiskal dan tidak akan boros dalam belanja publik. Hal ini bisa menenangkan pasar obligasi setelah lelang Gilt pekan lalu sepi peminat. Meski begitu, risiko politik dan ekonomi masih melekat, sehingga premi risiko pada Gilt tidak akan hilang dalam waktu dekat.

Saham Awal Pekan Menguat, Emas Cetak Rekor

Saham AS dan Eropa memperpanjang momentum bullish. Namun, rekor baru harga emas di atas USD 3.800 juga sinyal kekhawatiran investor. Emas naik 45% YTD, melonjak lebih dari USD 50 pada Senin.

Mengapa reli saham penting untuk emas?

Ini tampak kontradiktif, tapi emas bisa jadi lindung nilai untuk reli saham. Selama indeks menguat, permintaan emas ikut tinggi. Reli saham makin melebar, bahkan di luar Magnificent 7. Saham seperti Palantir, Micron Technology, dan Robinhood Markets mencatat kinerja kuat 2025. Investor tak ingin ketinggalan reli AI/teknologi, tapi juga masuk emas sebagai proteksi jika pasar tiba-tiba berbalik.

Saham Menepis Musim Lemah September

Menjelang akhir bulan, pasar saham menepis kelemahan musiman. S&P 500 +2,84% MTD, Nasdaq +4,7%, Russell 2000 +2,75%. Sektor unggulan termasuk semikonduktor Philadelphia (+11%) dan indeks emas & perak (+16%). Setelah koreksi pekan lalu, investor memanfaatkan penurunan sebagai peluang beli.

Bagaimana Shutdown Pemerintah AS Bisa Mempengaruhi Pasar Keuangan

Kenaikan saham AS Senin menunjukkan harapan kesepakatan untuk hindari shutdown. Namun jika gagal, shutdown kemungkinan besar terjadi.

Tapi, Apakah Shutdown Benar-Benar Akan Berdampak pada Pasar Keuangan?

Shutdown pemerintah tidak memengaruhi kemampuan pemerintah AS untuk membayar utang kepada pemegang obligasi, sehingga tidak seharusnya berdampak langsung pada peringkat kredit AS maupun yield obligasi. Selain itu, shutdown cukup sering terjadi — sejak 1976 sudah ada 20 kali shutdown, sebagian besar diselesaikan dengan cepat. Shutdown terpanjang berlangsung 35 hari pada 2018.

Shutdown kali ini, jika cepat terselesaikan, seharusnya tidak memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan. Namun, Gedung Putih mengatakan kali ini bisa ada PHK permanen akibat shutdown, yang berpotensi menaikkan tingkat pengangguran dan memicu The Fed mempercepat pemangkasan suku bunga.

Jika shutdown terjadi pekan ini, bisa memicu lonjakan volatilitas jangka pendek, terutama karena indeks VIX saat ini lebih rendah dari rata-rata 12 bulan, di level 15. Meski begitu, sejarah menunjukkan dampaknya terhadap return pasar saham hanya sebentar. Dalam separuh kasus, saham tidak turun selama shutdown, dan dalam banyak kasus indeks AS justru lebih tinggi 3 dan 6 bulan setelah shutdown.

Momentum saham AS tetap ke atas menjelang tenggat pendanaan, dengan pemangkasan suku bunga The Fed sudah diproyeksikan hingga akhir 2025 dan 2026, yang bisa menjadi bantalan dari gejolak politik dalam beberapa hari ke depan. Penundaan rilis laporan Non-Farm Payrolls pekan ini bisa memicu volatilitas, karena data tersebut dianggap sebagai potongan terakhir puzzle sebelum keputusan pemangkasan suku bunga Oktober. Namun, kami menilai hal ini tidak akan menggagalkan rencana pemangkasan bulan depan.

Secara keseluruhan, meski shutdown pemerintah bisa meningkatkan volatilitas jangka pendek, kami tidak melihatnya akan merusak prospek positif aset berisiko saat memasuki kuartal IV.