Amazon akan merilis laporan Q3 pada 30 Oktober 2025 ; pemangkasan suku bunga Fed bisa memperkuat konsumsi dan mendukung bisnis perusahaan.

Dalam lima tahun terakhir, saham Amazon naik 41% dibanding kenaikan 95% S&P 500.

Sejak koreksi April 2025, saham Amazon naik 35% vs 26,5% untuk S&P 500, tapi performa YTD masih lemah (3% vs 15% S&P 500).

Harga saham Amazon mungkin sensitif terhadap data makro yang melemah, namun potensi pemangkasan suku bunga Fed dapat menutupi efek tersebut.

Di Q2, pertumbuhan Amerika Utara melambat , dan data terbaru AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang melemah.

Laju pertumbuhan AWS masih di bawah pesaing seperti Google Cloud dan Azure , sementara margin tertekan karena investasi besar di pusat data dan logistik.

Unit Amazon Web Services (AWS) tumbuh sekitar 20% YoY dan tetap menjadi pemimpin dalam layanan AI tingkat infrastruktur.

Saham Amazon tertinggal dibanding anggota “Magnificent Seven” lain karena investor menilai bisnis “klasik”-nya lebih lemah di tengah euforia AI.

E-commerce dan periklanan menyumbang sebagian besar pendapatan Amazon , menjadikannya sensitif terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan konsumen.

Saham Amazon naik lebih dari 1,5% di hari pertama Prime Big Deal Day, dibandingkan kenaikan 1,1% pada Nasdaq 100 dan 0,5% pada S&P 500. Kenaikan ini mencerminkan optimisme meningkat terhadap potensi perbaikan bisnis e-commerce menjelang kuartal keempat — periode paling krusial secara musiman bagi perusahaan. Dalam beberapa bulan terakhir, saham Amazon bergerak dalam rentang sempit, hampir tak bereaksi terhadap kinerja terbaik S&P 500 dalam dekade terakhir.

Sejak awal tahun, saham Amazon naik sekitar 3%, dibandingkan kenaikan 15% untuk S&P 500 dan hampir 20% untuk Nasdaq 100. Apakah perusahaan ini mendekati titik balik yang bisa menarik kembali perhatian investor dan mendorong harga saham lebih tinggi? Akankah investasi besar di bidang AI mulai menghasilkan volume penjualan dan pendapatan iklan yang lebih kuat?

Waktu untuk Bertumbuh — dan Ujian Penting

Amazon kini berinvestasi besar-besaran di bidang artificial intelligence dan telah menjalin kemitraan strategis dengan Anthropic. Investor kini menanti bukti nyata dari dampak investasi tersebut terhadap bisnis operasional. Acara seperti Prime Big Deal Day, Black Friday, dan musim belanja akhir tahun akan menjadi ujian nyata apakah AI benar-benar meningkatkan performa (seperti yang dilakukan Meta Platforms) sekaligus menopang margin di segmen ritel tradisional yang lebih rendah margin-nya.

Hasil ujian ini mungkin baru terlihat pada awal 2026. Meski begitu, potensi Santa rally dan kuartal keempat yang historisnya kuat bagi indeks AS bisa meningkatkan minat terhadap profitabilitas e-commerce dan iklan Amazon pada kuartal ini.

Momentum tersebut dapat membantu mengimbangi kekhawatiran atas margin AWS dan menopang saham. Dampaknya akan lebih besar jika The Fed melanjutkan pelonggaran moneter, sehingga lebih banyak uang mengalir ke kantong konsumen. Selain itu, Amazon juga bisa diuntungkan dari potensi distribusi tunai terkait tarif kepada warga AS; Donald Trump baru-baru ini menegaskan kemungkinan pembayaran sekali sekitar $2.000 per orang. Lalu, mengapa saham Amazon belakangan tertinggal? Berikut hasil laporan terakhirnya.

Apa yang Ditunjukkan Laporan Terbaru AMZN?

Amazon mencatat hasil kuartal kedua di atas ekspektasi. EPS sebesar $1,68 melampaui perkiraan $1,33, dengan pendapatan mencapai $167,7 miliar versus konsensus $162,09 miliar. Pertumbuhan penjualan meningkat menjadi 13% YoY (dari 10% tahun sebelumnya), menandakan permintaan dan eksekusi yang membaik. Per segmen:

AWS: $30,87 miliar (+18% YoY) — sedikit di atas ekspektasi $30,8 miliar.



Periklanan: $15,69 miliar (+23% YoY) — jauh di atas estimasi $14,99 miliar ; menjadi pendorong utama margin tinggi



Toko Online: $61,5 miliar (+11% YoY) vs konsensus $59 miliar — tanda mesin ritel utama mulai pulih.



Layanan Penjual: $40,3 miliar (+11% YoY) vs $38,7 miliar ekspektasi — menegaskan kekuatan ekosistem marketplace.

Secara keseluruhan, Amazon tak hanya melampaui ekspektasi, tetapi melakukannya di segmen dengan margin lebih tinggi (iklan dan cloud), yang mendukung kualitas margin jangka menengah.

Panduan yang Hati-hati

Meski hasil solid, saham justru melemah usai laporan. Penyebab utamanya adalah panduan pendapatan operasional yang konservatif untuk kuartal berjalan: $15,5–$20,5 miliar vs ekspektasi pasar $19,48 miliar. Sementara panduan pendapatan Q3 sebesar $174–$179,5 miliar (+10–13% YoY) di atas konsensus $173,1 miliar, investor fokus pada batas bawah kisaran laba operasional.

Di balik itu, Amazon menyiapkan rencana belanja modal besar — hingga $100 miliar di 2025, terutama untuk pusat data dan perangkat lunak AI. Pasar mengakui pentingnya strategi ini, tapi kekhawatiran jangka pendek tentang tekanan margin dan waktu balik modal masih tinggi.

CEO Andy Jassy menenangkan pasar dengan menekankan bahwa AWS tetap memiliki keunggulan kompetitif “sangat signifikan”, serta kemajuan AI yang meningkatkan pengalaman pelanggan, kecepatan inovasi, dan efisiensi operasional. Risiko resesi dan kebijakan perdagangan masih menjadi faktor yang diawasi.

Hingga kini, tarif belum menekan permintaan maupun menaikkan harga, dan Amazon siap menyerap kenaikan biaya jika terjadi. Namun investor ingin melihat belanja AI benar-benar meningkatkan margin dan arus kas — hingga saat itu, panduan manajemen akan tetap jadi penggerak utama pergerakan saham jangka pendek.

Persaingan Makin Ketat

AWS tetap menjadi pemimpin infrastruktur cloud, namun kompetisi meningkat. Dalam kuartal terakhir, AWS tumbuh sekitar 18% YoY, sementara Microsoft Azure dan Google Cloud mencatat pertumbuhan sekitar 39% dan 32%. Meski AWS tidak kehilangan posisi puncak, tekanan kompetitif di siklus investasi AI makin nyata. Para penyedia layanan meningkatkan capex, bersaing dalam kapasitas komputasi dan talenta gen-AI. Bagi Amazon, kuncinya adalah membuktikan bahwa ekspansi infrastruktur (termasuk kemitraan Anthropic) dapat segera menghasilkan pendapatan dengan margin sehat.

Di sisi iklan, prospeknya sangat positif: naik 23% YoY menjadi $15,69 miliar — menjadikan Amazon platform iklan digital terbesar ketiga setelah Meta dan Google — dan tumbuh lebih cepat dari ritel inti. Iklan yang berbasis data belanja dan format streaming (Prime Video/CTV) merupakan segmen margin tinggi yang dapat menstabilkan profitabilitas di tengah capex besar.

Secara strategis, Amazon kini bertumpu pada dua pilar utama:

Cloud (AWS) — harus mempertahankan kepemimpinan inti dan mempercepat monetisasi AI untuk memperbaiki margin.



Advertising — harus terus mendorong margin mix yang mendukung grup saat capex masih tinggi.

Jika panduan ke depan menunjukkan margin AWS yang stabil dan pertumbuhan iklan dua digit berkelanjutan, narasi pasar bisa berubah cepat. Hingga itu terjadi, sentimen jangka pendek tetap sensitif terhadap sinyal dari kinerja AWS, momentum pendapatan iklan, dan ROI AI.

Katalis Utama

Amazon menjalankan bisnis yang terdiversifikasi, dengan e-commerce dan logistik sebagai bagian ber-margin rendah. Dalam beberapa kuartal mendatang, faktor kunci adalah soft landing ekonomi AS, pemulihan konsumsi, dan bukti bahwa investasi AI besar benar-benar menghasilkan peningkatan penjualan serta profitabilitas.

Prime Big Deal Day menjadi momen ideal untuk menunjukkan kepada investor bagaimana solusi AI telah meningkatkan monetisasi iklan dan volume pengiriman. Hasil yang kuat dari acara ini bisa meredakan kekhawatiran soal kompetisi — baik dari rival AS maupun platform Tiongkok seperti Temu dan Alibaba. Meski Indeks Cass Freight turun mendekati level 2020, kinerja AMZN tetap tangguh — menandakan ketahanan spesifik perusahaan terhadap siklus logistik.

Sumber: Cass

Jika laporan berikut menunjukkan peningkatan margin di ritel online dan iklan, optimisme investor bisa tumbuh. Dalam skenario tersebut, saham Amazon berpotensi naik menuju ~$245 tahun ini. Sebaliknya, valuasi tradisional tetap tinggi: P/E ~33 dan forward P/E ~29 — sekitar 20% di atas rata-rata S&P 500. Dengan kapitalisasi pasar $2,4 triliun, Amazon masih bisa membuktikan dirinya sebagai bisnis pertumbuhan yang layak mendapat perhatian — meski kini tertinggal dari “Magnificent 7”.

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Grafik Saham Amazon

Pada grafik harian, saham Amazon berusaha menembus EMA50 (garis oranye) untuk mempertahankan tren naik. Sejak Juli, harga terkonsolidasi di kisaran $210–$240. RSI di 50 menunjukkan ruang besar untuk pergerakan tajam ke dua arah.

Secara hati-hati, kombinasi laporan Q2 yang solid dan potensi pemangkasan suku bunga Fed bisa mendorong saham mendekati level tertinggi sepanjang masa di sekitar $245 pada kuartal ini. Dalam skenario penurunan, area dukungan utama berada di sekitar $215 per saham (EMA200, garis merah). Risiko potensial tetap ada dari meningkatnya tensi “perang dagang” dengan Tiongkok.

Sumber: xStation5