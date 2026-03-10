Nvidia memperluas lapisan perangkat lunaknya di bidang kecerdasan buatan. Menurut laporan Wired, perusahaan sedang mengembangkan platform agen AI open-source bernama NemoClaw, yang terutama ditujukan untuk pelanggan enterprise. Platform ini diharapkan memungkinkan perusahaan untuk menerapkan agen AI yang mampu menjalankan tugas kompleks bagi karyawan mereka. Menjelang pembukaan pasar saham AS, saham Nvidia menunjukkan reaksi yang relatif terbatas terhadap laporan ini, namun dalam beberapa hari terakhir kinerjanya relatif stabil selama penurunan Nasdaq 100, yang dapat mengindikasikan adanya akumulasi.

Tujuan strategis dari proyek ini tampaknya adalah memperkuat ekosistem AI yang lebih luas di sekitar teknologi Nvidia. Proyek ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk membangun AI stack lengkap — mulai dari infrastruktur hardware (GPU) hingga alat perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan mengembangkan, menerapkan, dan mengelola aplikasi AI.

NemoClaw diperkirakan akan memperluas kemampuan platform NeMo milik Nvidia, yang digunakan untuk mengelola siklus hidup model AI, termasuk persiapan data, fine-tuning, pemantauan, serta optimasi model dalam lingkungan produksi.

Perusahaan juga dilaporkan sedang berdiskusi dengan perusahaan seperti Salesforce, Cisco, Google, Adobe, dan CrowdStrike , yang berpotensi mengintegrasikan platform ini ke dalam produk mereka. Namun pada tahap ini belum ada kemitraan resmi yang diumumkan.

Model open-source dapat mempercepat adopsi. Menurut laporan tersebut, mitra dapat menggunakan platform ini secara gratis dengan imbalan kontribusi terhadap pengembangannya. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekosistem secara cepat di sekitar alat tersebut.

Platform ini juga diperkirakan akan mencakup fitur keamanan dan privasi, yang sangat penting bagi klien enterprise, terutama mengingat meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan agen AI otonom yang menjalankan tugas atas nama pengguna.

Nvidia juga berupaya memanfaatkan tren pertumbuhan AI agents . Pasar secara bertahap mulai beralih dari model bahasa besar yang bersifat umum menuju agen AI yang lebih spesifik, yang mampu melakukan penalaran, perencanaan, dan eksekusi tugas bertahap. Dalam jangka panjang, pergeseran ini berpotensi meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur komputasi berperforma tinggi.

Dalam beberapa bulan terakhir, Nvidia telah memperkenalkan alat seperti Nemotron dan Cosmos, yang dirancang sebagai komponen dasar untuk aplikasi berbasis agen. Pada saat yang sama, alat open-source yang dapat dijalankan secara lokal untuk mengotomatisasi rangkaian tindakan juga semakin populer. Salah satu contoh paling terkenal adalah OpenClaw, yang kemudian diakuisisi oleh OpenAI.

Komentar dari CEO Nvidia Jensen Huang menyoroti pentingnya tren ini. Huang menggambarkan perkembangan tersebut sebagai “kemungkinan rilis perangkat lunak paling penting yang pernah ada,” yang menegaskan signifikansi strategis AI agents dalam visi jangka panjang Nvidia.

Laporan mengenai NemoClaw muncul hanya beberapa hari sebelum konferensi tahunan Nvidia GTC di San Jose (16–19 Maret), di mana perusahaan biasanya mengumumkan arah baru bagi roadmap hardware dan software AI mereka. Jika proyek ini diumumkan secara resmi di sana, hal tersebut dapat semakin memperkuat strategi Nvidia dalam membangun ekosistem AI yang komprehensif — meningkatkan ketergantungan pelanggan terhadap teknologinya tidak hanya pada tingkat hardware, tetapi juga pada lapisan software.

Sumber: xStation5

