Pasar saham terus menguat meskipun peluang terjadinya shutdown pemerintah AS yang berkepanjangan semakin besar (Kalshi memperkirakan sekitar 14 hari).

Indeks US500 menembus rekor tertinggi baru, mendekati level 6.800, setelah rilis data ISM Services AS yang lebih lemah dari perkiraan.

Saham Applied Materials turun setelah perusahaan memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan AS akan menekan laba.

Sementara itu, USA Rare Earth, perusahaan tambang logam tanah jarang tahap awal, melonjak karena spekulasi mengenai kemungkinan kesepakatan dengan pemerintah AS.

Indeks US500 terus naik ke rekor tertinggi baru, sementara indikator RSI bergerak di atas 73 poin—menunjukkan optimisme kuat dan momentum kenaikan di pasar secara keseluruhan, meskipun pemerintah masih shutdown. Menariknya, dalam 86% dari shutdown sebelumnya, S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi 12 bulan kemudian dengan rata-rata kenaikan +12,7%, meskipun hanya sekitar 55% yang berakhir dengan kenaikan selama periode shutdown. Alasannya terletak pada sejarah: shutdown di tahun 1970–1980-an sering disertai aksi jual tajam. Namun sejak 1995, S&P 500 selalu naik setelah setiap shutdown berikutnya. Dari sisi makro, data ISM menunjukkan penurunan tajam pada pesanan baru, yang membuat angka utama gagal mencapai perkiraan; sementara itu, subindeks ketenagakerjaan dan harga mencatat sedikit kenaikan, melampaui ekspektasi.

Berita Emiten

Applied Materials (AMAT.US) turun sekitar 2% setelah raksasa peralatan semikonduktor tersebut memperingatkan bahwa pendapatan fiskal 2026 dapat turun sebesar $600 juta. Penurunan ini disebabkan oleh aturan baru dari Bureau of Industry and Security (Departemen Perdagangan AS) yang diperkirakan akan membebani penjualan di masa depan.

Freeport-McMoRan (FCX) naik 1,3% setelah UBS menaikkan rekomendasi dari neutral menjadi buy, menandakan meningkatnya keyakinan terhadap prospek perusahaan produsen tembaga dan emas tersebut.

Baidu (BIDU.US) menguat hampir 2% setelah Morgan Stanley menaikkan target harga saham operator mesin pencari asal Tiongkok itu menjadi $140 dari $100, mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang lebih kuat.

USA Rare Earth (USAR.US) melonjak sekitar 10% setelah CNBC melaporkan bahwa perusahaan tersebut sedang melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintahan Trump. Berita ini memicu spekulasi tentang kemungkinan kesepakatan dengan pemerintah AS, yang meningkatkan optimisme investor.

Maplebear (CART.US) , induk dari Instacart, turun sekitar 1,5% setelah analis Piper Sandler, Tom Champion, menurunkan peringkat saham dari overweight menjadi neutral, dengan alasan meningkatnya persaingan di sektor layanan pengantaran.

Tronox Holdings (TROX.US) turun hampir 3% setelah JPMorgan menurunkan peringkat dari overweight menjadi neutral, dengan alasan kondisi industri titanium dioksida yang memburuk dan dapat menekan kinerja jangka pendek.

Data ISM Jasa AS – September

ISM Services PMI: 50.0 (perkiraan 51,7; sebelumnya 52,0)

ISM Services Employment: 47.2 (perkiraan 46,6; sebelumnya 46,5)

ISM Services New Orders: 50.4 (perkiraan 54,0; sebelumnya 56,0)

ISM Services Prices Paid: 69.4 (perkiraan 68,0; sebelumnya 69,2)

Analisis Teknis (AMAT.US & FCX.US)

Applied Materials (AMAT.US): Saham terkoreksi setelah mencapai level retracement Fibonacci 71,6% dari reli Juni 2024. Support signifikan pertama dalam skenario koreksi berada di sekitar $205, ditentukan oleh reaksi harga sebelumnya dan level retracement Fibonacci 61,8%.



Freeport-McMoRan (FCX.US): Saham mencoba kembali ke tren naik, membentuk rebound berbentuk V dari level harga terendah baru-baru ini di kisaran $32.

