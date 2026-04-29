Saham Eropa turun jelang keputusan The Fed dan laporan Big Tech 📉

Indeks Eropa diperdagangkan melemah, dengan DAX turun lebih dari 0,2%. Investor sedang mengevaluasi musim laporan keuangan dan menunggu keputusan suku bunga dari Federal Reserve hari ini, serta hasil dari perusahaan teknologi besar AS setelah penutupan pasar. Futures indeks AS juga bergerak sedikit lebih rendah.

Musim laporan keuangan di Eropa dimulai secara tidak merata, dengan investor mencari sinyal mengenai bagaimana kenaikan harga energi akibat konflik Iran dapat memengaruhi inflasi dan margin perusahaan. Eropa tetap lebih sensitif terhadap kenaikan harga minyak dan gas dibandingkan AS karena pasokan energi domestik yang lebih rendah. Pasar memperkirakan bahwa tekanan inflasi yang lebih kuat di Eropa dapat meningkatkan kemungkinan respons yang lebih hati-hati dari bank sentral dalam beberapa hari ke depan.

Indeks Stoxx 600 relatif datar pada awal perdagangan, mencerminkan sikap pasar yang berhati-hati menjelang keputusan bank sentral utama. Saham UBS naik setelah hasil kuartal pertama yang kuat, didukung oleh aktivitas investment banking yang solid, yang memperkuat ekspektasi pembagian kepada pemegang saham. Sebaliknya, Deutsche Bank melemah akibat kekhawatiran terkait eksposurnya terhadap real estat komersial, mengingatkan investor akan risiko di sektor perbankan.

Investor juga menimbang risiko konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran dengan keputusan Uni Emirat Arab untuk keluar dari OPEC+, yang berpotensi meningkatkan pasokan minyak secara bertahap, meskipun kecil kemungkinan dapat meredakan ketegangan pasokan dalam waktu dekat.

Sektor terlemah dalam sesi Eropa hari ini meliputi barang mewah, ritel, industri, dan utilitas.

Minyak, inflasi, dan bank sentral

Harga minyak tetap tinggi karena pasar terus memperhitungkan risiko blokade berkepanjangan yang melibatkan Iran serta potensi gangguan pasokan dari kawasan Teluk Persia. Risiko inflasi tetap menjadi faktor utama bagi pasar obligasi, karena harga energi yang tinggi dapat menjaga tekanan pada yield dan mempersulit upaya bank sentral untuk melonggarkan kebijakan.

Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, meskipun pasar terus mendiskusikan kemungkinan kenaikan di masa depan jika inflasi yang didorong energi tetap bertahan.

Mata uang dan obligasi

Dolar AS menguat di tengah tingginya harga minyak, sementara euro tetap melemah terhadap dolar. Pasar valuta asing melihat level 1,17 pada EUR/USD sebagai tolok ukur utama sentimen terkait perkembangan di Timur Tengah.

Imbal hasil obligasi kawasan euro naik tipis menjelang pertemuan European Central Bank, dan data makroekonomi mendatang dapat semakin memengaruhi pergerakan pasar utang.

Komoditas

Pasar minyak tetap fokus pada negosiasi damai, perkembangan di Selat Hormuz, serta data persediaan AS yang dapat menunjukkan seberapa cepat stok menurun. Harga emas bergerak sedikit turun, meskipun ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan masih mendukung permintaan investasi dan pembelian oleh bank sentral. Goldman Sachs mempertahankan prospek positif terhadap emas, dengan potensi harga mencapai $5.400 per ons pada akhir tahun.