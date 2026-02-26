Baca selengkapnya
01.04 · 27 Februari 2026

Saham PayPal Turun 5% 📉

Semafor, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, melaporkan bahwa Stripe saat ini tidak mempertimbangkan tawaran akuisisi untuk PayPal (PYPL.US). Berita tersebut memicu penjualan besar-besaran saham raksasa pembayaran tersebut, yang baru-baru ini menggunakan spekulasi tentang potensi akuisisi sebagai “pijakan” untuk rebound setelah kerugian besar - memicu harapan investor akan akuisisi dengan premi yang signifikan dibandingkan valuasi pasar saat ini.

PayPal (interval D1)

