Saham sektor energi tetap tangguh di tengah pelemahan harga minyak

Apa yang Terjadi pada Minyak?

Minyak mentah Brent mempersempit penurunannya selama sesi kemarin, meskipun sebelumnya sempat turun sekitar -10%, sebuah kejadian yang sangat jarang di pasar ini. Penurunan tajam ini terjadi setelah pernyataan Donald Trump yang mengindikasikan bahwa negosiasi kesepakatan dengan Iran sedang berlangsung dan kesepakatan diharapkan segera tercapai. Trump membatalkan rencana serangan terhadap infrastruktur energi dan memberikan jangka waktu 5 hari bagi Iran untuk menyelesaikan pembicaraan. Meskipun Teheran secara resmi membantah adanya negosiasi, dinamika saat ini mulai menyerupai negosiasi perdagangan dengan China tahun lalu.

Apakah negosiasi perdamaian Benar-Benar Terjadi?

Sementara Donald Trump menangguhkan serangan AS terhadap fasilitas energi utama, serangan udara yang dipimpin Israel terus berlanjut semalam, terutama menargetkan infrastruktur terkait gas. Iran merespons dengan serangan balasan yang menargetkan Israel dan negara-negara regional lainnya, termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab. Wall Street Journal melaporkan bahwa negara-negara Teluk Persia sedang mempertimbangkan keterlibatan yang lebih dalam dalam konflik ini. Arab Saudi telah memberikan akses kepada AS untuk menggunakan pangkalan udaranya dan sedang mempertimbangkan penggunaan kekuatan militernya secara langsung. Sementara itu, Uni Emirat Arab mengarahkan upaya mereka untuk menyerang fondasi finansial dan ekonomi Iran.

Meskipun Iran secara resmi menolak narasi adanya dialog, laporan media menunjukkan bahwa negosiasi dilakukan melalui “jalur belakang”, dengan Pakistan menawarkan diri sebagai mediator. Ada risiko bahwa Donald Trump terlalu optimistis terhadap sinyal de-eskalasi yang mungkin hanya berasal dari satu faksi di Iran, sementara kelompok garis keras tetap menolak perdamaian. Situasi ini mengingatkan pada peristiwa tahun 2025, ketika Trump mengumumkan terobosan dengan China setelah kedua pihak menaikkan tarif di atas 100%. Meskipun awalnya dibantah oleh Beijing, kesepakatan untuk menurunkan tarif menjadi 30% akhirnya ditandatangani dua minggu kemudian. Saat ini, Iran menuntut pencabutan penuh sanksi, kompensasi finansial, dan penarikan AS dari kawasan tersebut, sementara Washington bersikeras pada penghentian total program nuklir Iran.

Situasi pasar

Minyak Brent saat ini diperdagangkan di sekitar $100 per barel untuk kontrak Mei, sementara kontrak April masih berada jauh di atas level tersebut. Setelah penghentian aksi jual kemarin, kenaikan hari ini masih terbatas. Mengingat tenggat waktu 5 hari yang ditetapkan oleh AS, volatilitas mungkin akan sementara mereda, meskipun perlu dicatat bahwa Israel belum menghentikan operasi militernya terhadap Iran.

Kurva forward tetap dalam kondisi backwardation yang kuat, dan calendar spread hingga akhir tahun tetap tinggi (meskipun lebih rendah dibandingkan level ekstrem pada tahun 2022). Penurunan calendar spread sekitar $1 - 2 akan menjadi sinyal puncak yang nyata dan membuka potensi penurunan yang lebih dalam dalam beberapa minggu mendatang. Menariknya, harga forward untuk awal 2027 tetap bertahan di atas $80 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan level sebelum konflik dimulai.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Grafik Saham Exxon Mobil (D1)

Pelemahan harga minyak juga menyebabkan saham sektor energi mencatatkan penurunan tajam setelah pasar saham AS dibuka kemarin. Namun, hanya beberapa menit kemudian, harga saham pulih kembali dan menghapus seluruh penurunan yang terjadi pada awal sesi. Saat ini, harga saham Exxon Mobil (XOM.US) masih berkonsolidasi di area puncak sejarah

Sumber: xStation5