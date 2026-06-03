Mengikuti pelemahan indeks saham Eropa yang bergerak lebih rendah hari ini, indeks S&P 500 (-0,5%) dan Nasdaq Composite (-0,7%) juga dibuka di zona merah.

Pelemahan ini sebagian dipicu oleh kembali meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, meskipun aktivitas perdagangan sebelum pembukaan pasar tidak menunjukkan penurunan sentimen investor yang signifikan.

Dalam beberapa jam terakhir, sebuah bandara di Kuwait dilaporkan menjadi sasaran serangan, sementara wilayah udara Bahrain juga mengalami pelanggaran.

Aksi tersebut disebut sebagai respons atas operasi militer Amerika Serikat.

Probabilitas tercapainya kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz secara permanen pada bulan Juni kini semakin menurun.

Saat ini pasar hanya memberikan peluang sekitar 20% terhadap skenario tersebut.

Akibatnya, harga minyak kembali melonjak, dengan WTI diperdagangkan di atas USD 96 per barel atau naik sekitar 10% sejak awal pekan.

🤖 Saham AI Tetap Memimpin

Di tengah ketidakpastian geopolitik, sejumlah saham yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) masih melanjutkan reli mereka.

Beberapa saham dengan kinerja terbaik hari ini meliputi:

Intel (INTC.US) +5,9%;

Marvell Technology (MRVL.US) +4,4%;

AMD (AMD.US) +1,7%.

Saham Marvell kini telah melonjak lebih dari 35% dibandingkan pembukaan perdagangan hari Selasa. Reli tersebut sebagian besar didorong oleh komentar positif CEO Nvidia, Jensen Huang. Dalam sebuah acara di Taipei yang juga dihadiri CEO Marvell, Huang secara terbuka menyatakan bahwa Marvell berpotensi menjadi perusahaan berikutnya yang mencapai valuasi USD 1 triliun.

Figure 1: Saham Penguat dan Pelemah Nasdaq 100 (03.06.2026)

Sumber: XTB Research, 03.06.2026

Meski demikian, sektor teknologi secara keseluruhan justru menjadi salah satu faktor yang menekan pergerakan indeks hari ini.

Figure 2: Kinerja Sektor di Nasdaq 100 (03.06.2026)

Sumber: XTB Research, 03.06.2026

Namun hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa sentimen positif terhadap perkembangan AI merupakan faktor utama yang mendorong kenaikan luar biasa pasar saham Amerika Serikat sepanjang tahun ini. Menurut analisis Goldman Sachs, apabila perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam ekosistem AI dikeluarkan dari perhitungan, maka indeks S&P 500 saat ini relatif tidak berubah dibandingkan awal tahun. Sebaliknya, dengan kontribusi sektor AI, indeks tersebut sedang mengalami salah satu periode pertumbuhan terbaik dalam beberapa dekade terakhir.

🚀 IPO SpaceX Jadi Sorotan Pasar

Menambah panasnya sentimen pasar adalah rencana IPO SpaceX yang dalam beberapa hari terakhir menjadi topik utama di kalangan investor. Roadshow untuk investor dimulai minggu ini, sementara debut perdagangan dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni. Perusahaan menargetkan penghimpunan dana sekitar USD 74 miliar dengan valuasi total mencapai USD 1,75 triliun. Saat ini hampir tidak ada keraguan bahwa transaksi tersebut akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar modal. Menurut laporan terbaru, SpaceX berencana menetapkan harga penawaran sebesar USD 135 per saham. Menariknya, sekitar 30% dari total saham yang ditawarkan akan dialokasikan bagi investor ritel.

📊 Analisis Teknikal

US100 (D1)

Sumber: xStation, 03.06.2026

Harga indeks Nasdaq 100 (US100) masih bergerak dalam kanal naik yang curam dan dinamis yang terbentuk setelah pantulan dari titik terendah pada akhir Maret 2026. Setelah mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa, harga saat ini sedang menguji batas bawah kanal tersebut dan berupaya mempertahankan garis tren penting ini. Indikator RSI (14) masih berada pada level tinggi di 79,1 poin, yang mengonfirmasi kondisi pasar yang sangat overbought dan mendukung kemungkinan terjadinya fase pendinginan atau koreksi jangka pendek. Meskipun struktur tren jangka menengah masih tetap bullish, tekanan pada batas bawah kanal serta jarak yang cukup jauh antara harga saat ini dan Exponential Moving Average 50 hari (EMA50) di sekitar 28.105 poin meningkatkan risiko terjadinya koreksi yang lebih dalam. Apabila batas bawah kanal berhasil ditembus ke bawah dan pasar memasuki fase aksi ambil untung yang lebih luas, area support utama pertama berada di level Fibonacci Retracement 23,6% di sekitar 28.645 poin.

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