Tesla mungkin berhasil mengirimkan jumlah mobil rekor di kuartal ketiga, namun hasil tersebut tidak tercermin pada laba bersih maupun EPS. Pendapatan Q3 tercatat $28.09 miliar, melampaui estimasi analis, tetapi laba bersih hanya $1.77 miliar, di bawah ekspektasi $1.9 miliar. Pasar bereaksi negatif — harga saham Tesla turun lebih dari 3% di sesi after-hours.

Free Cash Flow Naik Tajam, Tapi Bukan untuk Investor

Sisi positif dari laporan ini adalah margin kotor 18%, sedikit di atas perkiraan 17.2%. Lebih mengejutkan lagi, free cash flow Tesla melonjak menjadi $4 miliar, jauh di atas ekspektasi analis sekitar $1 miliar. Kenaikan ini terutama karena penurunan inventori, membuat Tesla kini memiliki kas sebesar $41.6 miliar.

Namun, tidak ada kabar baik bagi investor jangka pendek — Tesla tidak membayar dividen dan belum pernah melakukan share buyback. Untuk memahami alasan ini, kita perlu melihat cara berpikir Elon Musk.

Tesla: Perusahaan yang Digerakkan oleh Ide

Elon Musk menyebut Tesla sebagai “selusin startup dalam satu perusahaan” — bukan hanya pembuat mobil, tapi juga penyedia jaringan supercharger, pemimpin AI, dan pengembang Robotaxi. Karena itu, volatilitas saham Tesla tidak mengejutkan; siapa pun yang mengharapkan pola perusahaan blue-chip akan kecewa. Tesla beroperasi dengan model pertumbuhan berbasis ide, bukan dividen.

Selain mobil, bisnis energi dan penyimpanan Tesla juga tumbuh kuat, serta perusahaan bekerja sama dengan TSMC dan Samsung untuk memproduksi chip AI terbaru.

Namun, tarif perdagangan Trump senilai $400 juta, kenaikan belanja modal (capex), dan biaya talenta AI yang meningkat juga menekan profitabilitas.

Menatap Masa Depan: Harapan dan Tantangan

Tesla memberi panduan samar, tapi menyebut Model Y versi terbaru dan model murah baru sebagai pendorong penjualan berikutnya setelah insentif EV AS berakhir.

Perusahaan juga mengonfirmasi memiliki 81.000 unit Nvidia H100 GPU di pusat datanya di Austin untuk memperkuat ambisi AI — faktor yang membuat biaya operasional naik 50% YoY.

Robotaxi dan Robot Humanoid: Antara Potensi dan Skeptisisme

Bagian paling dinanti investor — Robotaxi — masih dalam tahap awal. Musk menyebut ada 20 unit yang beroperasi di Austin, dan 8–10 kota metro diharapkan ikut serta sebelum akhir tahun, tergantung izin regulasi. Namun, perkembangan yang lambat dan risiko regulasi bisa menekan saham jika tidak ada kemajuan berarti. Sementara itu, robot humanoid buatan Tesla kini digunakan untuk melayani tamu di kantor perusahaan. Musk tidak mengonfirmasi apakah produk ini akan dijual komersial, tetapi proyek ini menambah tekanan biaya dan menjadi salah satu alasan laba bersih turun.

Robot Buatan Musk Bisa Jadi Masa Depan Kita

Robot humanoid juga sedang dikembangkan, meskipun Elon Musk belum mengonfirmasi apakah produk ini akan dijual ke publik di masa depan. Ia menyebut bahwa robot tersebut sudah bekerja di kantor Tesla, membantu menunjukkan fasilitas kepada tamu. Namun, proyek ini jelas berbiaya tinggi, dan menjadi salah satu alasan mengapa laba bersih Tesla turun serta belanja modal (capex) meningkat.

Akankah Kamu Membayar agar Ide Musk Jadi Kenyataan?

Dalam kondisi pasar saat ini — di mana investor masih cemas terhadap geopolitik dan prospek ekonomi global — visi dan ide besar Musk mungkin belum mendapat sambutan luas. Meski laporan Tesla memiliki beberapa sisi positif seperti penjualan kendaraan dan bisnis energi yang solid, pasar tampaknya belum siap membayar mahal untuk mewujudkan visi futuristik Musk. Inilah sebabnya laporan keuangan kali ini disambut dingin oleh investor, tanpa euforia berlebih.

Ujian Besar untuk Sektor Teknologi

Sepanjang Q3, laporan laba sektor teknologi banyak mengecewakan investor. Saham Netflix anjlok 10% setelah laporan keuangan dirilis, dan Tesla juga turun lebih dari 3% pada Rabu malam. Minggu depan akan menjadi ujian besar bagi raksasa teknologi seperti Microsoft, Amazon, Meta, dan Google. Namun, reaksi pasar yang lemah terhadap Tesla dan Netflix menunjukkan standar investor kini sangat tinggi — setiap perusahaan teknologi harus menunjukkan hasil luar biasa untuk mempertahankan kepercayaan pasar.

Secara keseluruhan, laporan ini mungkin memuaskan para penggemar Musk dan Tesla, yang bisa saja memanfaatkan penurunan harga saham untuk membeli di level lebih rendah (buy the dip). Namun bagi investor yang lebih skeptis, Musk tampaknya belum berhasil meyakinkan mereka, karena kurangnya kemajuan nyata dan fokus yang terlalu besar pada ide-ide ambisius dibanding eksekusi nyata. Investor jangka panjang kini menunggu aksi konkret, bukan hanya visi futuristik, agar Tesla dapat mempertahankan posisinya sebagai pionir teknologi global.