Sentimen Bisnis Kecil AS Naik, US2000 Dekati Rekor 8 Tahun

19.21 9 September 2025

Indeks Optimisme Bisnis Kecil NFIB naik 0,5 poin di Agustus, mencapai 100,8 — hampir 3 poin di atas rata-rata jangka panjang 52 tahun sebesar 98.

  • Out of the 10 components that make up the index:

    • 4 meningkat,

    • 4 menurun,

    • 2 stagnan.

    • Kenaikan terbesar berasal dari ekspektasi pelaku usaha terhadap peningkatan penjualan riil ke depan, menandakan ekonomi AS masih jauh dari resesi. Secara historis, pembacaan NFIB yang rendah sering kali muncul menjelang perlambatan ekonomi.

  • Indeks Ketidakpastian turun 4 poin menjadi 93 (meski masih di atas norma historis). Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya kekhawatiran pelaku usaha terkait kondisi pembiayaan dan rencana belanja modal.

Ekonom Kepala NFIB, Bill Dunkelberg, mencatat bahwa optimisme meningkat seiring lebih banyak pemilik usaha melaporkan ekspektasi penjualan yang lebih baik dan laba yang lebih sehat. Namun, ia menekankan bahwa kualitas tenaga kerja tetap menjadi masalah utama di sektor UMKM. Survei sentimen bisnis lain juga menunjukkan tren positif belakangan ini. Hambatan utama tetap pada pasar tenaga kerja yang terjebak dalam kondisi “dua sisi”: tingkat PHK rendah, tetapi perekrutan juga sangat minim.

12.09.2025
18.53

Daily Summary: Sentimen Campuran di Wall Street Jelang Keputusan The Fed 💡

Sentimen di Wall Street terlihat sangat terbagi. Di satu sisi, kontrak US100 naik 0,4% dan US500 menguat tipis 0,05%. Namun, kondisi jauh lebih negatif...

 17.04

BREAKING: Saham Pfizer & Moderna Turun Usai Laporan Washington Post 🚨

Menurut laporan The Washington Post, pemerintahan Trump berencana mengaitkan vaksin COVID-19 dengan 25 kasus kematian anak. Kabar ini menimbulkan kekhawatiran...

 15.21

US Open: Wall Street Melemah, Investor Waspadai Data Tenaga Kerja

Hari ini, Wall Street diwarnai suasana antisipasi dan sedikit ketidakpastian. Indeks utama menutup perdagangan Kamis dengan rekor baru, namun hari ini...
