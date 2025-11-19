Microsoft, Nvidia, dan Anthropic telah menandatangani kesepakatan strategis yang dapat memberikan dampak besar pada pasar kecerdasan buatan dan layanan cloud. Anthropic berkomitmen membeli layanan komputasi senilai 30 miliar dolar dari Microsoft Azure untuk mengembangkan model Claude. Pada tahap awal, perusahaan akan menggunakan hingga satu gigawatt daya komputasi berbasis sistem terbaru Nvidia: Grace Blackwell dan Vera Rubin. Meskipun sangat terikat dengan Azure, Anthropic tetap menjadi pelanggan Amazon Web Services, memberi fleksibilitas lebih besar dan mengurangi risiko operasional. Sebelumnya, Amazon telah menginvestasikan sekitar 8 miliar dolar di Anthropic.

Dalam perjanjian tersebut, Nvidia akan menanamkan modal hingga 10 miliar dolar di Anthropic, sementara Microsoft akan berkontribusi hingga 5 miliar dolar. Kemitraan ini juga mencakup kolaborasi teknologi untuk merancang dan mengoptimalkan arsitektur AI secara bersama-sama. Ini memastikan pengembangan Claude didukung baik dari sisi finansial maupun teknologis, sekaligus memperkuat posisi Nvidia dan Microsoft dalam sektor generative AI yang berkembang pesat.

Skala inisiatif ini sangat besar. Belanja infrastruktur AI diperkirakan melampaui 400 miliar dolar pada 2025, dengan proyeksi pengeluaran global mencapai 3–4 triliun dolar pada 2030. Microsoft Azure saat ini tumbuh 39 persen year-on-year, jauh melampaui pertumbuhan AWS sebesar 17,5 persen. Hal ini menegaskan meningkatnya peran Microsoft sebagai pemain utama dalam komputasi cloud dan infrastruktur AI.

Bagi Microsoft dan Nvidia, kesepakatan ini menjamin akses ke teknologi mutakhir dan permintaan stabil untuk layanan serta perangkat keras mereka. Bagi Anthropic, kesepakatan ini memberikan akses ke infrastruktur penting dan pendanaan kuat yang memungkinkan pengembangan intensif Claude sambil mempertahankan kemitraan dengan AWS—meningkatkan keamanan operasional. Namun, perusahaan tidak memperkirakan mencapai profitabilitas sebelum 2028, yang menandakan risiko finansial besar.

Pasar juga memantau langkah ini untuk membaca potensi ekspansi berlebihan di sektor AI. Para ahli menilai bahwa meningkatnya investasi infrastruktur dapat menekan kinerja keuangan jika pertumbuhan pendapatan AI tidak sejalan dengan peningkatan belanja. Tren investasi silang antarperusahaan mungkin mendukung perkembangan jangka pendek tetapi dapat memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas fondasi finansial sektor ini.

Singkatnya, kemitraan antara Microsoft, Nvidia, dan Anthropic sedang membentuk ulang lanskap generative AI. Pasar dapat menafsirkannya sebagai penguatan posisi Microsoft dan Nvidia di bidang cloud dan infrastruktur, sekaligus memberi Anthropic peluang akselerasi teknologi—meskipun masih dihantui tantangan finansial dan operasional.