Sesi Kamis di pasar keuangan internasional berakhir dengan catatan yang sangat negatif.

Wall Street mencatat penurunan besar pada harga indeks. Kontrak US100 saat ini turun 2.5%, sementara US500 melemah 1.5% akibat gelombang baru melemahnya kepercayaan terhadap euforia AI.

Menariknya, pada awal sesi tampaknya Nvidia telah menenangkan investor melalui publikasi data kuartalan yang sangat baik serta peningkatan proyeksi ke depan, yang menunjukkan bahwa belanja modal besar di industri ini memang membuahkan hasil — seperti yang ditunjukkan perusahaan dalam laporannya.

Namun hari ini, gelombang ketidakpastian baru muncul setelah komentar dari para bankir The Fed (Goolsbee dan Cook) serta Ray Dalio, yang menyatakan bahwa menurut mereka, pasar menunjukkan tanda-tanda bubble, khususnya di bidang kecerdasan buatan.

Tidak hanya itu, bankir-bankir tersebut juga mengindikasikan bahwa jeda pada Desember mungkin merupakan langkah yang tepat bagi The Fed, mengingat tekanan harga dan kondisi geopolitik yang masih tinggi.

Data tenaga kerja AS bulan September menunjukkan hasil yang beragam, yang memicu reaksi jelas di pasar keuangan. Di satu sisi, terdapat pertumbuhan yang kuat pada non-farm payrolls (NFP). Namun sinyal positif ini diiringi oleh kenaikan tingkat pengangguran menjadi 4.4%, yang mengejutkan sebagian analis dan memunculkan kekhawatiran mengenai potensi perlambatan pertumbuhan lapangan kerja. Pertumbuhan upah bulanan lebih rendah dari perkiraan, sementara data tahunan memberikan sinyal campuran: tekanan upah masih ada tetapi terus melemah.

Harga NATGAS turun 2% hari ini setelah persediaan komoditas ini turun hampir sesuai dengan ekspektasi analis.

Poundsterling Inggris dan franc Swiss menjadi mata uang dengan performa terbaik di pasar FX hari ini. Situasinya berbeda bagi AUD dan CAD yang mencatat penurunan terbesar. Pasangan EURUSD turun hampir 0.05% secara intraday.

Terlepas dari kehancuran pasar saham, logam mulia tidak berperilaku sebagai aset safe haven. Emas turun 0.6% dan perak turun 1.85%.

Pasar kripto mengalami penurunan tajam hari ini, dengan Bitcoin turun hampir 4% dan diperdagangkan di level terendah sejak April tahun ini.