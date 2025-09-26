Tarif terbaru Trump mengancam sektor farmasi Eropa.

AstraZeneca Inggris terlindungi dari dampak terburuk.

Tarif lanjutan bisa diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, berpotensi menekan sentimen risiko.

Imbal hasil obligasi Inggris jadi sorotan, saat Keir Starmer menepis ancaman dari Andy Burnham.

David Einhorn beri peringatan soal risiko AI.

Sentimen terus merembes dari pasar ekuitas global pekan ini. Presiden Trump mengumumkan serangkaian tarif baru yang dapat semakin menekan sentimen risiko hari ini. Meski futures ekuitas Eropa dibuka lebih tinggi pada Jumat, volumenya rendah dan volatilitas saham bisa meningkat sepanjang sesi.

Sektor farmasi jadi sorotan saat tarif Trump menggigit

Presiden Trump mengumumkan tarif 100% atas semua produk farmasi bermerek atau berpaten yang akan berlaku mulai 1 Oktober. Tarif ini tidak berlaku jika perusahaan sudah membangun pabrik manufaktur di Amerika. Jika pembangunan baru sebatas janji, maka tarif akan tetap berlaku. Hal ini bisa berdampak besar ke sektor farmasi Eropa.

Menurut Bloomberg, tarif baru ini dapat menaikkan rata-rata tarif AS sebesar 3,3%. Dampaknya paling terasa pada perusahaan farmasi Swiss dan Asia. Sebagian besar produsen besar memang sudah memproduksi obat untuk pasar AS di dalam negeri, namun ada pengecualian — termasuk obat obesitas seperti Wegovy dan Mounjaro, serta beberapa obat kanker yang diproduksi di Eropa dan Swiss.

Sektor farmasi Inggris bisa terlindungi

Raksasa farmasi AstraZeneca berpotensi lebih aman dibanding rival Eropa lain berkat tambahan investasi yang sudah dijanjikan di AS, serta janji Trump untuk memperlakukan Inggris secara berbeda dalam hal tarif farmasi. Karena itu, FTSE 100 bisa menjadi semacam safe haven di tengah badai tarif ini.

Trump juga mengumumkan tarif tambahan pada truk impor, kabinet dapur, dan perlengkapan kamar mandi. Hal ini mengingatkan pasar bahwa tarif Trump tak pernah benar-benar selesai — setelah reda, ia bisa kembali memunculkan ancaman tarif pada sektor lain seperti semikonduktor dan mineral tanah jarang dalam beberapa minggu mendatang.

Risiko tarif tak pernah jauh

Sentimen risiko sudah melemah pekan ini. Meski futures Eropa mengarah ke pembukaan lebih tinggi, sektor kesehatan bisa terkena tekanan jual akibat kabar tarif. Menariknya, harga emas hanya naik tipis $2 pada Jumat, meski baru saja mencetak rekor. Emas pernah anjlok saat krisis tarif April lalu, dan meski kali ini tidak diperkirakan terjadi aksi jual besar, hal ini menegaskan efek menyeluruh tarif AS pada sentimen pasar.

Obligasi Inggris bisa pulih setelah Starmer selamat dari ancaman Burnham

Pasar obligasi juga jadi sorotan. Penjualan obligasi Kamis fokus ke Inggris, dengan imbal hasil Gilt 10-tahun naik 8 bps. Ini dipicu komentar Andy Burnham yang mempertimbangkan menantang Keir Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh. Namun, imbal hasil bisa turun Jumat ini setelah sekutu Starmer membandingkan Burnham dengan Liz Truss, dan banyak anggota parlemen Buruh menolak dukungannya. Setelah sebelumnya menyelamatkan posisi Rachel Reeves, kali ini pasar obligasi tampaknya “menyelamatkan” Starmer.

Meski saham teknologi memimpin penurunan di AS pekan ini, sektor IT justru jadi salah satu dari dua sektor positif di S&P 500 pada Kamis. Nvidia bahkan sempat naik tipis karena investor memanfaatkan buy the dip. Namun, short seller terkenal David Einhorn memperingatkan risiko dari lonjakan belanja AI yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menurutnya bisa menghancurkan modal.

Peringatan Einhorn untuk ledakan AI

Einhorn mempertanyakan apakah lonjakan belanja capex AI akan benar-benar menghasilkan nilai bagi perusahaan. Peringatannya bisa menjadi ancaman bagi valuasi tinggi Google, Meta, dan Microsoft — pelanggan terbesar Nvidia sekaligus perusahaan dengan valuasi pasar terbesar di dunia. Jika pasar mulai ragu terhadap efektivitas investasi AI ini, dampaknya bisa menekan harga saham mereka sekaligus pasar global.

Untuk saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut masih punya pendapatan kuat yang menopang valuasi. Namun fokus kini akan beralih pada efektivitas investasi AI mereka, terutama menjelang musim laporan Q3.

Dolar AS melemah pada Jumat setelah reli kuat pekan ini, memberi ruang bagi pound untuk pulih. GBP/USD stabil di sekitar $1,3350 dan berpotensi naik lebih lanjut jika imbal hasil Gilt Inggris turun, menyusul kepastian posisi Keir Starmer di kursi perdana menteri.