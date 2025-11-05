Fondasi ekonomi tetap cukup kuat untuk mendukung kenaikan ini

Penilaian valuasi bukan masalah bagi perusahaan teknologi besar

Saham-saham AS dibuka menguat hari ini, dan aksi jual pada hari Selasa gagal berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Pada awal sesi perdagangan AS, sektor teknologi tampak stabil — Nasdaq naik 0,4% sejauh ini pada hari Rabu, menandakan bahwa pasar belum melihat tanda-tanda gelembung yang akan pecah.

Namun, hal ini bukan berarti sektor teknologi bebas dari risiko. Beberapa saham teknologi masih memiliki valuasi yang terlalu tinggi. Salah satunya Palantir, yang meskipun memiliki potensi besar untuk masa depan, sahamnya turun 4% lagi hari ini.

Valuasi Bukan Masalah untuk Big Tech

Koreksi di pasar tidak meluas ke saham-saham teknologi besar. Salah satu alasannya, raksasa seperti Amazon, Meta, Tesla, AMD, dan Nvidia masih diperdagangkan dengan rasio P/E yang lebih rendah dibandingkan rata-rata 10 tahun terakhir.

Kekhawatiran valuasi jarang memicu aksi jual besar sendirian, tetapi valuasi tinggi dapat memperburuk koreksi, seperti yang terjadi pada hari Selasa. Pertanyaan utama investor kini: apakah gelembung AI sedang terbentuk dan siap pecah? Menurut analisis, jawabannya tidak, dengan beberapa alasan penting.

Fundamental Masih Cukup Kuat untuk Menopang Reli

Rasio P/E S&P 500 berada di 25, dan Nasdaq 100 di 31 — memang di atas rata-rata 5 tahun, tetapi tidak terlalu tinggi untuk memicu koreksi hanya karena valuasi.

Selain itu, margin kotor tetap solid:

Nasdaq 100 rata-rata 52%

S&P 500 38%

Russell 2000 31%

Mayoritas perusahaan unggulan AS juga menghasilkan laba positif. 94% emiten S&P 500 mencatat laba positif, hanya 6% yang merugi. Dalam kuartal terbaru, semua sektor membukukan kejutan positif di sisi penjualan, dan hanya sektor komunikasi yang mengalami kejutan negatif pada laba kuartal ketiga.

The Fed Masih Dukung Saham

Kondisi ini menandakan bahwa fundamental perusahaan blue chip AS masih kuat, menetralkan argumen bahwa gelembung pasar akan segera pecah. Kebijakan moneter juga cenderung positif — peluang pemangkasan suku bunga sebelum akhir tahun mencapai 67%, dan total empat kali pemangkasan diperkirakan terjadi hingga April tahun depan.

Tanda-tanda Stabilitas di Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja AS juga menunjukkan stabilitas. Data ADP Payrolls sektor swasta untuk Oktober mencatat penambahan 42.000 pekerjaan, lebih tinggi dari ekspektasi 30.000 dan berbalik dari penurunan 29.000 di September.

Meskipun pasar tenaga kerja masih membutuhkan dukungan dari The Fed, kondisi saat ini jauh dari tanda-tanda kejatuhan. Hal ini penting bagi saham-saham seperti “Magnificent 7”, yang mengandalkan ekonomi AS yang kuat untuk mendorong penjualan produk berbasis AI dan elektronik konsumen.

Selama sebulan terakhir, sektor konsumen menjadi yang terlemah di S&P 500. Segmen seperti ritel otomotif, asuransi, furnitur rumah, produk kertas dan plastik, alas kaki, serta elektronik rumah tangga turun lebih dari 10%. Namun, pemangkasan suku bunga dan stabilisasi pasar tenaga kerja dapat menjadi katalis positif yang mendorong pemulihan di sektor-sektor ini menjelang akhir tahun.

Bagi investor dengan pandangan optimistis, prospek ke depan tetap cerah. Namun, aksi jual di hari Selasa menjadi pengingat penting: jika terlalu cepat menyerah pada narasi bearish, biaya peluang bisa menjadi nyata.

Chart 1: Kinerja S&P 500 berdasarkan sektor dalam sebulan terakhir

Sumber: XTB and Bloomberg