Dalam beberapa hari terakhir, pasar keuangan mengalami perjalanan yang sangat liar. Saham anjlok tajam minggu lalu dan Bitcoin merosot 7%. Namun, memasuki minggu baru, ketenangan mulai terasa di pasar.

Reli awal pada Kamis lalu yang kemudian berbalik arah menandai rentang pergerakan intraday terbesar untuk harga saham AS sejak aksi jual akibat tarif pada bulan April. Pertanyaannya sekarang: apakah minggu yang lebih singkat karena libur Thanksgiving ini akan memberi jeda bagi investor? Atau apakah masa emas bagi saham telah berakhir?

Saham AS dan Eropa Menguat, Bitcoin Mulai Pulihkan Kerugian

Tanda awalnya cukup positif. Futures pasar saham AS dan Eropa mengarah lebih tinggi pagi ini, dan saham Asia juga menguat setelah pembantaian minggu lalu. Harga emas melemah sedikit tetapi tetap di atas 4.000 dolar per ounce. Bitcoin memulihkan sebagian kerugian dalam perdagangan akhir pekan dan kembali di atas 87.000 dolar, meskipun sebagian kenaikan itu memudar hari ini. Selama Bitcoin bertahan di atas 85.000 dolar, sentimen risiko yang lebih luas berpotensi membaik.

Saham Eropa Tertekan Lebih Dalam Dibanding AS

Menariknya, indeks saham AS berkinerja lebih baik daripada Eurostoxx minggu lalu. S&P 500 turun 1,95%, dibandingkan penurunan lebih dari 3% pada Eurostoxx. Salah satu pendorong aksi jual global adalah kekhawatiran mengenai prospek ekonomi AS. Jika AS “bersin”, dunia bisa “terkena flu”—itulah sebabnya kerugian di Asia dan sebagian Eropa lebih dalam dibanding AS.

Fundamental Tidak Mendukung Aksi Jual

Seperti yang disebutkan, aksi jual saham minggu lalu didorong lebih oleh ketakutan daripada fundamental. Nvidia mencetak hasil luar biasa, tetapi harga sahamnya justru turun 2%. Karena pembuat chip itu memiliki bobot 7% dalam S&P 500, setiap penurunan besar di Nvidia akan menyeret indeks. Ada tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja AS tidak selemah yang dikhawatirkan sebelum government shutdown, setelah laporan payroll September lebih kuat dari ekspektasi. Musim laporan keuangan juga kuat, dengan S&P 500 mencatat pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam tiga tahun dan blended earnings growth mencapai 8,4%. Selain itu, seluruh 11 sektor S&P 500 mencatatkan pertumbuhan laba positif.

Komentar Williams Soal Pemangkasan Suku Bunga Sangat Penting

Meski demikian, kabar positif ini diabaikan oleh investor yang khawatir soal bubble dan langkah Fed selanjutnya. Valuasi AI dan teknologi memang menjadi pendorong utama volatilitas pekan lalu, tetapi menarik bahwa sentimen mulai pulih pada Jumat setelah John Williams dari Fed menyatakan ia akan mendukung pemangkasan suku bunga bulan depan. Sebagai orang nomor dua setelah Jerome Powell, komentar Williams sangat berpengaruh karena biasanya mencerminkan kesepahaman dengan Ketua Fed. Dengan tidak adanya kerangka yang jelas untuk menilai kondisi ekonomi AS saat ini, komentar tersebut dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Pasar Fed Funds Futures dengan cepat memasukkan kembali peluang pemangkasan suku bunga Desember. Kini peluangnya mencapai 65%, naik dari 40% pada Kamis. Jika pemangkasan terakhir sebelum akhir tahun benar terjadi, reli pemulihan yang lebih panjang tidak dapat dikesampingkan.



Bitcoin Menentukan Arah Mood Pasar

Guncangan volatilitas pekan lalu berasal dari aksi jual crypto. Bitcoin jatuh di bawah 85.000 dolar sebelum pulih pada akhir pekan. Bitcoin telah turun 30% sejak Oktober, dan pasar crypto telah menghapus sekitar 1 triliun dolar nilai dalam beberapa minggu terakhir. Ada kekhawatiran bahwa penurunan crypto memicu penjualan pada kelas aset lain seperti saham. Korelasi melonjak: 56% dengan Nasdaq, 63% dengan S&P 500, dan 76% dengan emas.

Tidak ada alasan logis mengapa investor harus panik menjual aset lain hanya karena posisi Bitcoin mereka merugi. Ini bisa berlaku untuk beberapa hedge fund, tetapi umumnya tidak. Sebaliknya, harga Bitcoin mencerminkan mood pasar. Bitcoin bukan lindung nilai inflasi yang efektif, tidak memiliki banyak kegunaan praktis, tetapi merupakan aset risiko murni yang jatuh tajam ketika sentimen berubah.

Eli Lilly Masuk Klub 1 Triliun Dolar

Minggu lalu tidak sepenuhnya kelam. Eli Lilly, pembuat obat Mounjaro, masuk klub perusahaan bernilai 1 triliun dolar—yang pertama dari sektor farmasi. Sahamnya melonjak 5% minggu lalu dan menjadi salah satu performer terbaik di S&P 500 bersama Merck dan Alphabet.

Pembicaraan Damai Ukraina Bisa Angkat Sentimen Pasar

Berita bahwa AS dan Rusia telah menyusun proposal perdamaian Ukraina mendominasi akhir pekan, meski Ukraina dan sekutunya di Eropa tampak enggan menerimanya. Pada Minggu, AS mengatakan tenggat waktu minggu ini bukan batas final dan masih ada ruang negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa rencana damai yang didorong Trump masih memiliki peluang, terutama jika ada kompromi tambahan. Harga minyak stabil, dan proses negosiasi yang berlanjut dapat membantu sentimen risiko.

Upaya Kedua BHP untuk Mengakuisisi Anglo American Gagal

Ada juga berita M&A akhir pekan lalu. BHP kembali mencoba mengakuisisi Anglo American, perusahaan FTSE 100. Anglo saat ini tengah menjalankan merger 50 miliar dolar dengan Teck Resources, sebagian bertujuan mencegah pengambilalihan. Kini BHP menyatakan mundur dari pemburuan tersebut. Jika pasar benar-benar takut terhadap outlook ekonomi global atau risiko crash, kita tidak akan melihat upaya akuisisi besar seperti ini, gagal ataupun berhasil.

Saat kita memulai minggu perdagangan baru, terdapat beberapa tanda-tanda optimisme yang tersembunyi. Kami akan memantau apakah optimisme ini akan terwujud dalam pemulihan pasar saham yang lebih kuat menjelang libur Thanksgiving di AS, dengan volume perdagangan yang berpotensi menurun mulai Rabu ke depan.

Di bawah ini, kami mengulas tiga peristiwa yang berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar minggu ini.

1. Seberapa Kuat Konsumen AS?

Kita akan mendapatkan sejumlah informasi penting terkait pilar utama ekonomi AS minggu ini: konsumen AS. Akan dirilis laporan penjualan ritel September yang tertunda pada hari Selasa, yang diperkirakan menunjukkan kenaikan penjualan sebesar 0,4%. Penjualan inti—di luar otomotif dan bensin—diperkirakan naik 0,3%. Sementara penjualan utama kemungkinan terdorong oleh lonjakan konsumen membeli kendaraan listrik menjelang berakhirnya subsidi federal, penjualan inti mungkin melambat karena efek kenaikan penjualan musim kembali ke sekolah di bulan Agustus mulai memudar. Meskipun penjualan September lebih lambat dibanding Agustus, gambaran keseluruhan konsumen tetap kuat, dengan belanja konsumen diharapkan naik 3% pada Q3, dari 2,5% pada Q2.

Black Friday menandai dimulainya musim belanja liburan AS yang terkenal. Meskipun penjualan tahunan mungkin sedikit turun dibanding 2024, musim ini diperkirakan menjadi yang pertama kalinya konsumen AS menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar. Hal ini dapat menjadi katalis positif bagi saham, terutama sektor consumer discretionary yang sudah terpukul dalam beberapa minggu terakhir.

2. Inggris: Hari Penentuan untuk Budget

Setelah penantian panjang menuju Budget ini, laporan akhir pekan menunjukkan bahwa Reeves akan meningkatkan belanja sektor publik sebesar £15 miliar, sambil menaikkan pajak bagi pekerja, pensiunan, dan pemilik rumah untuk membiayai tambahan pengeluaran kesejahteraan. Seperti yang disebutkan pada pratinjau Budget kami, anggaran ini kemungkinan tidak akan meningkatkan popularitas Perdana Menteri maupun Kanselir, dan justru dapat memicu volatilitas politik yang lebih besar.

Menjelang Budget hari Rabu pukul 12 siang, pound cenderung stabil dalam rentang perdagangannya, meskipun sempat turun di bawah level $1,31 pada perdagangan Senin pagi. Kekhawatiran mengenai bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan anggaran dapat mendorong kenaikan yield obligasi dan menekan pound menjelang Budget. Jika ini terjadi, pasar dapat menilai bahwa strategi ekonomi Partai Buruh belum diyakini mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Setelah berbulan-bulan membocorkan detail Budget hanya untuk membatalkannya kembali ketika ditekan oleh anggota Partai Buruh sendiri, hampir apa pun bisa terjadi pada hari Rabu. Jika pasar kehilangan kepercayaan terhadap Kanselir, periode volatilitas bagi aset Inggris—terutama obligasi dan pound—sangat mungkin terjadi.

3. CPI Eropa

Rilis awal CPI nasional di Spanyol, Prancis, dan Jerman akan keluar minggu ini. Prancis diperkirakan mencatat inflasi 0% bulan ini, dengan tingkat tahunan tetap di bawah 1%. Jerman diperkirakan mencatat inflasi negatif bulan ini, akibat kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lemah dan harga energi yang lebih rendah. Spanyol, yang sering menjadi indikator awal bagi kawasan euro, diperkirakan mencatat penurunan CPI sebesar 0,2% MoM, dengan inflasi tahunan melandai menjadi 3% dari 3,2%. Ini masih jauh di atas toleransi ECB, sehingga prospek kenaikan suku bunga tambahan tampak terbatas.

Dengan demikian, kami tidak memperkirakan data CPI awal November minggu ini akan mengubah arah kebijakan ECB. Pasar interest rate futures belum memasukkan kemungkinan pemangkasan suku bunga untuk satu tahun ke depan, dan tampaknya masih terlalu dini untuk membahas penurunan suku bunga lebih lanjut.