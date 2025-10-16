Thermo Fisher Scientific (TMO.US) mencatat kenaikan sekitar 4% di sesi premarket hari ini setelah mengumumkan kolaborasi strategis dengan OpenAI. Perusahaan akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di berbagai lini bisnis utama — mulai dari penelitian klinis, layanan pelanggan, hingga platform Accelerator™ Drug Development serta ChatGPT Enterprise internal. Tujuan utama kemitraan ini adalah untuk mempercepat waktu pengembangan obat, meningkatkan efisiensi inovasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di seluruh organisasi.

Langkah ini menjadi contoh terbaru dari perusahaan di luar sektor teknologi tradisional yang menggandeng OpenAI untuk memanfaatkan tren kecerdasan buatan yang tengah mengubah industri global.

Investor melihat langkah seperti ini sebagai peluang bagi sektor non-teknologi untuk ikut menikmati valuasi tinggi yang selama ini didominasi oleh raksasa seperti Nvidia, Microsoft, dan Alphabet. Pasar jelas memberikan respons positif terhadap upaya implementasi AI — membangun narasi bahwa setiap kemitraan semacam ini berpotensi mereplikasi kesuksesan perusahaan teknologi yang telah lama menjadi penerima manfaat utama dari revolusi AI.

Menjelang pembukaan sesi Wall Street, saham Thermo Fisher naik 4%, mendekati level tertinggi lokal dari Oktober, menandakan antusiasme investor terhadap ekspansi AI lintas industri.

