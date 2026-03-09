Lonjakan Minyak Tekan Wall Street!

Indeks Wall Street memulai pekan dengan penurunan tajam. Dow Jones turun lebih dari 1,3%, S&P 500 melemah sekitar 1,2%, dan Nasdaq turun sekitar 1,1%. Sentimen investor memburuk setelah eskalasi konflik selama akhir pekan di Teluk Persia, di mana ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali meningkat. Laporan mengenai serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi serta meningkatnya risiko destabilisasi lebih lanjut di kawasan tersebut secara signifikan meningkatkan aversi risiko di pasar keuangan.



Kawasan Teluk Persia menyumbang porsi besar produksi dan ekspor minyak global, dan sebagian besar pasokan energi dunia melewati Selat Hormuz. Bahkan gangguan terbatas di wilayah ini langsung berdampak pada harga energi, yang saat ini terlihat jelas di pasar.



Pasar minyak bereaksi sangat tajam. Harga minyak mentah kembali melampaui 100 dolar per barel, mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan biaya energi mempengaruhi sentimen investor karena meningkatkan risiko munculnya kembali tekanan inflasi dalam ekonomi global. Harga energi yang lebih tinggi berarti biaya yang lebih besar bagi perusahaan dan konsumen, yang dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, energi yang lebih mahal membuat bank sentral semakin sulit mengendalikan inflasi, sehingga meningkatkan risiko percepatan pertumbuhan harga. Dalam kondisi seperti ini, pasar mulai mengurangi ekspektasi terhadap pelonggaran kebijakan moneter di ekonomi terbesar dunia.



Ketegangan geopolitik yang meningkat juga mendorong arus modal menuju aset yang dianggap lebih aman. Dalam lingkungan seperti ini, dolar AS cenderung menguat dan investor menjadi lebih berhati-hati terhadap segmen ekuitas yang lebih berisiko. Peningkatan volatilitas terutama terlihat pada sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya energi dan perdagangan global.



Semua indikasi menunjukkan bahwa Timur Tengah akan tetap menjadi pusat perhatian pasar untuk beberapa waktu ke depan. Jika ketegangan di Teluk Persia terus berlanjut atau bahkan meningkat, pasar energi dapat tetap berada di bawah tekanan dalam periode yang lebih lama. Dalam skenario tersebut, geopolitik sekali lagi akan menjadi salah satu faktor utama yang membentuk perilaku pasar keuangan global dalam beberapa minggu mendatang.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Sumber: xStation5

Hari ini, futures US500 (S&P 500) diperdagangkan sedikit lebih tinggi. Investor berharap bahwa fase terburuk telah berlalu dan konflik di Timur Tengah tidak akan meningkat lebih jauh. Sentimen pasar juga didukung oleh laporan mengenai kemungkinan pelepasan cadangan minyak secara terkoordinasi oleh negara-negara G7.

Sumber: xStation5

Berita Emiten

Perusahaan energi terus mencatat kenaikan di tengah gejolak pasar energi saat ini. Kenaikan dipimpin oleh Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US), dan APA (APA.US).

Saham Hims & Hers (HIMS.US) melonjak tajam pada hari Senin setelah muncul laporan bahwa Novo Nordisk berencana menjual obat populer untuk obesitas dan diabetes melalui platform telehealth milik Hims. Hal ini menunjukkan kemungkinan penyelesaian sengketa hukum sebelumnya serta potensi kemitraan baru antara kedua perusahaan. Berita tersebut disambut positif oleh pasar karena potensi kolaborasi ini dapat meningkatkan peluang pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Nasdaq (NDAQ.US) mengumumkan kemitraan dengan bursa kripto Kraken dalam proyek tokenisasi saham. Proyek ini memungkinkan pembuatan dan perdagangan token saham digital serta produk yang diperdagangkan di bursa yang memiliki hak yang sama seperti sekuritas tradisional. Platform berbasis blockchain ini akan memungkinkan investor memiliki token saham dengan hak suara dan dividen yang sama seperti saham biasa, serta memudahkan perpindahan antara pasar teregulasi dan pasar on-chain.

Saham Applied Optoelectronics (AAOI.US) juga naik setelah perusahaan mengumumkan pesanan besar pertama untuk transceiver pusat data 1.6T dari salah satu pelanggan hyperscale utama jangka panjangnya. Perangkat ini dirancang untuk meningkatkan bandwidth jaringan yang dibutuhkan dalam menangani beban kerja kecerdasan buatan.

Saham Dianthus Therapeutics (DNTH.US) naik sekitar 20% setelah perusahaan mengumumkan hasil awal yang menjanjikan dari uji klinis fase 3 untuk obat yang sedang dikembangkan.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.