Harga saham Live Nation Entertainment naik setelah pengumuman rencana penyelesaian dalam kasus antitrust yang berkaitan dengan Ticketmaster dan posisi dominan perusahaan tersebut di pasar penjualan tiket dan acara live.

Penyelidikan yang telah berlangsung sejak 2024 melibatkan 39 negara bagian Amerika Serikat serta District of Columbia dan berfokus pada praktik bisnis seperti kontrak eksklusif jangka panjang serta pembatasan akses pesaing. Regulator menilai praktik tersebut berkontribusi terhadap kenaikan harga tiket bagi konsumen.

Kesepakatan yang diusulkan mencakup pembayaran ganti rugi sekitar $200 hingga $280 juta serta penerapan perubahan operasional dan struktural dalam unit Ticketmaster. Perusahaan berkomitmen untuk membuka sebagian sistem penjualan tiketnya kepada platform pesaing, membatasi kontrak eksklusif dengan venue menjadi maksimal empat tahun, serta membatasi biaya layanan untuk sejumlah acara tertentu.

Reaksi pasar terhadap pengumuman ini cenderung positif, karena investor melihat kesepakatan tersebut sebagai cara untuk mengurangi risiko hukum paling signifikan, yaitu kemungkinan perintah pengadilan untuk memisahkan Ticketmaster dari perusahaan induknya. Skenario tersebut berpotensi mengganggu pendapatan serta aktivitas operasional di seluruh grup.

Namun, kesepakatan tersebut juga mendapat kritik dari sejumlah jaksa agung negara bagian dan kelompok konsumen yang menilai ketentuan yang diusulkan masih belum memadai. Jaksa Agung New York bersama koalisi lebih dari dua puluh lima negara bagian menyatakan akan melanjutkan tindakan hukum mereka sendiri, dengan alasan bahwa kesepakatan tersebut tidak menyelesaikan masalah monopoli inti atau memulihkan persaingan penuh di pasar penjualan tiket.

Bagi investor, hal yang penting untuk dipantau adalah bagaimana pengadilan federal merespons kesepakatan ini, seberapa efektif perubahan operasional tersebut diterapkan, serta bagaimana perkembangan proses hukum di tingkat negara bagian. Meskipun kesepakatan ini dapat meredakan risiko paling mendesak, tindakan regulasi tambahan dalam jangka menengah dan panjang masih berpotensi memengaruhi model bisnis Live Nation, tekanan margin, biaya operasional, serta kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang stabil.

Kenaikan harga saham setelah pengumuman kesepakatan ini mencerminkan kelegaan regulasi dalam jangka pendek. Namun, valuasi perusahaan ke depan akan sangat bergantung pada apakah kesepakatan tersebut disetujui dalam bentuk saat ini, syarat tambahan yang mungkin diberlakukan oleh pengadilan dan negara bagian, serta efektivitas implementasi perubahan dalam operasi Ticketmaster dan respons pasar terhadap langkah-langkah tersebut.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.