Peristiwa paling signifikan bulan ini telah lewat: The Fed akhirnya memutuskan pemangkasan suku bunga pertama tahun ini. Hari ini juga “Triple Witching Day”, ketika kontrak futures dan opsi atas saham serta indeks jatuh tempo, yang secara alami menandai akhir kuartal. Periode ini kerap memicu volatilitas yang lebih tinggi di pasar keuangan. Mengingat indeks dan emas berada dekat level tertinggi historis, situasi bisa menjadi sangat menarik. Pekan depan akan dipenuhi rilis PMI awal, dan kita juga akan mengetahui keputusan bank sentral Swedia dan Swiss. Di Amerika Serikat, perhatian tertuju pada data inflasi PCE—meski dampaknya mungkin tak sebesar keputusan Fed terbaru. Karena itu, dalam beberapa hari ke depan, layak memantau pasar seperti GOLD, EURCHF, dan US100.

GOLD

Harga emas mencapai rekor tertinggi baru pada hari keputusan suku bunga Fed. Meski terjadi pemangkasan pertama tahun ini dan ada isyarat langkah lanjutan, pasar emas justru terkoreksi sejak keputusan tersebut. Permintaan tampak melambat di level harga setinggi $3.600–$3.700, meski sejumlah institusi besar menaikkan proyeksi untuk logam mulia ini hingga akhir tahun. Kamis akan krusial bagi emas, karena kita akan mendengar pernyataan dari empat pejabat Fed kunci yang bisa memberi kejelasan lebih atas nada keputusan suku bunga terakhir. Jumat, data inflasi PCE—ukuran favorit The Fed untuk perubahan harga konsumen—akan dirilis.

EURCHF

Kamis kita akan mendapat keputusan suku bunga Swiss. Walau inflasi di negara tersebut hanya 0,2%, Swiss berhasil menghindari risiko deflasi. Tentu, tarif tinggi terhadap Swiss tetap menjadi kendala yang menekan perekonomian. Meski begitu, Kepala SNB Martin Schlegel baru-baru ini menyatakan bahwa memangkas suku bunga di bawah nol akan menambah banyak risiko baru bagi ekonomi. Pasar juga memperkirakan suku bunga tetap. Walau franc yang lebih lemah akan menguntungkan ekonomi, geopolitik global yang bergejolak membuat CHF tetap diminati. Hanya penguatan signifikan euro yang berpeluang mendorong EUR/CHF keluar dari konsolidasi yang terjadi sejak April.

US100

Indeks saham AS belum melambat, mencetak rekor tertinggi hari demi hari. The Fed pada dasarnya menegaskan tidak melihat risiko resesi, yang—dikombinasikan dengan potensi pemangkasan lanjutan—memberi dasar bagi kelanjutan tren naik indeks. Secara historis, September bukan bulan terbaik bagi Wall Street, namun tahun lalu indeks justru menguat dan berpeluang mengulang tren tersebut pada 2025. Secara alami, sorotan investor tertuju pada perusahaan semikonduktor kunci, seperti Nvidia, yang saat ini menghadapi sejumlah isu di China, serta Intel, yang mendapat investor strategis baru berupa Nvidia. Berkat investasi ini, saham Intel sempat melonjak hingga 30% dalam satu hari.