Trump & Shutdown AS: Salah Perhitungan Baru Wall Street?

Oktober biasanya menjadi bulan paling bergejolak bagi pasar saham. Volatilitas rata-ratanya 33% lebih tinggi dibanding sebelas bulan lainnya, dan shutdown pemerintah AS kembali menjadi pengingat. Meski shutdown berkepanjangan akan berdampak pada ratusan ribu pegawai federal, dalam praktiknya dampak terhadap ekonomi dan pasar biasanya terbatas. Apakah kali ini berbeda?

Dalam sejarah, terdapat 21 shutdown dalam setengah abad terakhir, dan sebagian besar selesai hanya dalam beberapa hari tanpa efek ekonomi besar. Bahkan shutdown terpanjang di era Clinton atau Obama tidak menghentikan bull market kala itu. Shutdown terakhir di era Trump justru bertepatan dengan The Fed di bawah Powell yang beralih dovish, yang akhirnya mendorong reli saham kuat selama 35 hari shutdown berlangsung.

Apa yang dipertaruhkan kali ini

Shutdown kali ini diperkirakan dapat memaksa 750.000 pekerja dirumahkan dan merugikan ekonomi AS miliaran dolar output. Selama shutdown, pemerintah federal menghentikan semua fungsi non-esensial, sementara pegawai di posisi esensial—seperti militer aktif dan aparat hukum federal—tetap harus bekerja, sering kali tanpa gaji.

Tidak bisa dikesampingkan bahwa kali ini bisa memecahkan rekor, mengingat perang kata-kata kedua partai. Persetujuan obat baru, IPO, dan publikasi data ekonomi termasuk risiko terbesar bagi pasar.

Trump, The Fed, dan dampak pasar

Beberapa Demokrat memperingatkan bahwa ini hanyalah pengalih isu, di saat Trump secara terbuka menekan Departemen Kehakiman untuk mengadili lawan politik, mendesak ABC memecat pembawa acara TV yang tidak disukainya, mengirim Garda Nasional ke kota-kota Demokrat, dan menyiapkan militer menghadapi “musuh dalam negeri.”

Jika shutdown berlangsung tiga minggu, tingkat pengangguran diperkirakan melonjak dari 4,3% di Agustus menjadi 4,6%–4,7%, karena pekerja yang dirumahkan dihitung sebagai pengangguran sementara. Apakah ini tujuan Trump? Sinyal resesi baru bisa memaksa The Fed memangkas suku bunga, sementara imbal hasil obligasi jatuh karena kombinasi kebijakan moneter longgar dan risiko ekonomi, seiring investor beralih ke aset safe-haven. Hal ini akan memungkinkan pemerintah membiayai diri dengan lebih murah di momen kritis: refinancing lebih dari $11 triliun utang sebelum akhir 2026—hampir sepertiga dari total utang AS.

Grafik Kematangan Utang AS. Sumber: Bloomberg Finance.

Untuk saat ini, investor terus melakukan lindung nilai terhadap semua risiko ini. Perak baru saja menutup kuartal terbaik dalam sejarahnya, sementara emas menembus $3.900. Pertanyaan bukan lagi jika emas mencapai $4.000, tapi kapan.

Interval silver MN. Sumber: Xstation