Ringkasan Kinerja Q1 2026

Unity Software (U) membukukan laporan keuangan Q1 2026 yang solid, dengan pendapatan sebesar $508,2 juta atau tumbuh 16,8% secara year-on-year, melampaui estimasi analis di angka $503,8 juta. Laba operasi yang disesuaikan tercatat $138,3 juta, 23,8% di atas konsensus $111,7 juta, mencerminkan disiplin operasional yang signifikan. Laba bersih per saham yang disesuaikan sebesar $0,23 sedikit di bawah konsensus $0,24, meski pencapaian di sisi margin lebih dari mengompensasi kekurangan tersebut. Billings mencapai $516,1 juta, tumbuh 18,6% secara year-on-year, mengindikasikan momentum permintaan yang sehat menuju Q2.

Produk AI Mendorong Pertumbuhan di Kedua Segmen

Pertumbuhan Unity pada kuartal ini ditopang oleh adopsi pesat alat berbasis AI di lini produk Create dan Grow. Vector engine, produk optimasi iklan berbasis AI milik Unity, mencatat pertumbuhan pendapatan 80% secara year-on-year di Q1, menjadikannya mesin utama akselerasi segmen Grow. CEO Matthew Bromberg menyebut lonjakan pendaftaran pengguna baru sebesar 20% secara kuartalan, tercepat sejak 2020, yang ia kaitkan dengan peningkatan produktivitas dari alat AI yang menarik kreator nonprofesional dan prosumer di samping studio game mapan.

Peluncuran versi beta publik Unity AI, sebuah agen terintegrasi yang mengubah gambar langsung menjadi aset siap produksi, menambah lapisan baru pada narasi pertumbuhan ini. Aplikasi mobile baru yang dibangun di atas Unity melonjak 60% secara year-on-year, menjadi sinyal kuat bahwa platform ini kembali merebut kepercayaan developer setelah periode turbulensi pada 2023.

Sumber: Unity Software Q1 2026 Earnings Call

Ekspansi Margin Menjadi Penentu

Detail paling krusial dalam laporan Q1 ini adalah pembaruan target profitabilitas dari manajemen. CEO Bromberg menyatakan bahwa Unity kini memperkirakan akan mencapai laba bersih sesungguhnya, yaitu keuntungan yang benar-benar tercatat setelah memperhitungkan seluruh biaya termasuk depresiasi aset dan biaya restrukturisasi, pada Q4 2026.

Ini merupakan tonggak penting bagi perusahaan yang masih membukukan rugi operasi sebesar -69,1% pada kuartal ini, melebar dari -29,4% di Q1 2025. Pelebaran rugi tersebut terutama disebabkan oleh beban non-kas dan pos satu kali seperti depresiasi aset dan biaya restrukturisasi, bukan oleh pelemahan bisnis inti. Laba operasi yang telah dibersihkan dari pos-pos tersebut justru mencapai margin 27% di Q1.

Disiplin biaya di sisi penjualan, pemasaran, dan administrasi umum menjadi faktor utama, bersama rencana penjualan bisnis game kasual Supersonic yang akan mengeliminasi segmen bermargin rendah. Panduan Q2 2026 dengan pendapatan sekitar $510 juta dan laba operasi bersih $132,5 juta, di atas estimasi analis $131 juta, semakin mengonfirmasi keyakinan manajemen untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini.

Sumber: Unity Software Q2 2026 Outlook