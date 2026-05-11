Indeks saham di Eropa maupun Wall Street saat ini terlihat tertarik ke dua arah berbeda oleh dua tren harga yang sama-sama sangat kuat namun saling bertentangan.

Di satu sisi, pasar didorong oleh tren naik akibat lonjakan ekspektasi terhadap earnings perusahaan big tech di tengah gelombang baru “AI boom.”

Namun di sisi lain, valuasi pasar mulai mendapat tekanan setelah Donald Trump dalam pernyataannya akhir pekan lalu mengambil nada yang jauh lebih konfrontatif terhadap Iran.

Sebagai respons, harga minyak naik hampir 4%.

Meski ketegangan geopolitik meningkat, sentimen pasar AS tetap terlihat lebih baik dibanding Eropa.

Futures Nasdaq 100 dan S&P 500 masing-masing masih menguat sekitar 0,2% hingga 0,3%.

Dengan minimnya konferensi earnings besar pada hari Senin dan hanya sedikit rilis data ekonomi utama, pasar kemungkinan akan memberikan perhatian lebih besar dari biasanya terhadap komentar politik dan perkembangan geopolitik.

Perwakilan dari AS maupun Iran berpotensi mengeluarkan pernyataan yang dapat memperburuk atau meredakan situasi, yang bisa memicu pergerakan pasar signifikan dalam waktu singkat.

Selain Timur Tengah, investor juga memantau perkembangan di Eropa. Setiap berita terkait kemungkinan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia akan menjadi perhatian utama pasar. Selain itu, arah kebijakan moneter ECB juga tetap menjadi faktor penting bagi sentimen investor global.

Data Makroekonomi yang Perlu Diperhatikan

Sekitar setengah jam setelah pembukaan sesi perdagangan AS, investor akan menerima data penting existing home sales untuk bulan April. Pasar memperkirakan angka penjualan rumah meningkat dari 3,98 juta menjadi 4,05 juta unit.

Berita Perusahaan