Apakah OpenAI akan membantu perusahaan mengimplementasikan AI?

Seperti yang telah disoroti oleh banyak perusahaan konsultan, korporasi, dan pusat riset - seperti S&P Global, Deloitte, MIT, IBM, dan Bloomberg - salah satu hambatan terbesar bagi perkembangan AI lebih lanjut adalah implementasi teknologi yang tidak efektif, atau bahkan tidak adanya implementasi sama sekali.

Program atau solusi apa pun hanya akan sebaik implementasinya. Tidak penting apakah yang dibicarakan adalah dashboard sederhana untuk memantau proyek atau jam kerja, ataupun model LLM. OpenAI tampaknya mengikuti prinsip “jika ingin sesuatu dilakukan dengan benar - lakukan sendiri,” dengan mendirikan perusahaan bernama “OpenAI Development Company.”

Ini merupakan entitas terpisah yang dikendalikan oleh OpenAI, dengan tujuan utama membantu perusahaan mengimplementasikan solusi berbasis AI. Fokusnya bukan hanya pada akses terhadap teknologi - penjualan lisensi, dalam kasus entitas baru ini, menjadi hal sekunder atau bahkan tersier. Perusahaan baru tersebut bertujuan menciptakan struktur yang relatif transparan serta prosedur yang dapat direplikasi untuk implementasi solusi AI di bisnis, termasuk tools, proses, justifikasi bisnis, dan metodologi. Bersama rangkaian tools dan layanan yang luas ini, layanan advisory dan konsultasi juga diperkirakan akan tersedia.

Berdasarkan materi publik yang masih cukup umum, ide dan eksekusinya terlihat sangat mirip dengan pendekatan Palantir yang dikenal sebagai “Forward Deployed Engineering.”

Niat OpenAI yang diumumkan ini dapat memunculkan optimisme terhadap potensi keberhasilan perusahaan di masa depan, sekaligus menimbulkan kekhawatiran.

Di sisi positif, terlihat bahwa perusahaan tidak ingin menunggu proses pasar untuk memvalidasi dan menyempurnakan solusi yang ada; OpenAI juga tidak ingin kehilangan peluang bisnis yang berpotensi sangat menguntungkan sebelum persaingan benar-benar dimulai. OpenAI secara langsung menargetkan salah satu titik masalah terbesar dalam ekosistem model AI, yang berpotensi memberikan hasil signifikan dalam waktu dekat.

Namun, ada pula kekhawatiran yang muncul. Yang paling utama, spesialis dan engineer AI dengan pengetahuan serta kemampuan yang cukup untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai “frontier models” sangatlah langka - dan kemungkinan termasuk pekerja dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini. Menugaskan para spesialis tersebut untuk pekerjaan implementasi tidak hanya mahal, tetapi juga dapat memperlambat perkembangan produk inti perusahaan, yaitu model AI mereka sendiri.