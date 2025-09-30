US Case/Shiller: Harga Rumah Naik, Dukungan dari Ekspektasi Fed

Indeks Harga Rumah Case-Shiller 20-City (year-over-year) naik 1,8%, lebih tinggi dari perkiraan 1,55%, namun melambat dibandingkan sebelumnya di 2,1%. Indeks harga yang lebih luas menunjukkan kenaikan 2,3%, turun dari 2,6% sebelumnya. Secara bulanan, harga hanya turun -0,1%, dibandingkan ekspektasi -0,2% dan data sebelumnya -0,2%. Ini menjadi tambahan data dari pasar perumahan AS yang menunjukkan sektor ini didukung oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, dengan sebagian pembeli kembali masuk ke pasar setelah penurunan harga di beberapa wilayah.
