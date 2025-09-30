Baca selengkapnya
20.24 · 30 September 2025

US Case/Shiller: Harga Rumah Naik, Dukungan dari Ekspektasi Fed

Indeks Harga Rumah Case-Shiller 20-City (year-over-year) naik 1,8%, lebih tinggi dari perkiraan 1,55%, namun melambat dibandingkan sebelumnya di 2,1%. Indeks harga yang lebih luas menunjukkan kenaikan 2,3%, turun dari 2,6% sebelumnya. Secara bulanan, harga hanya turun -0,1%, dibandingkan ekspektasi -0,2% dan data sebelumnya -0,2%. Ini menjadi tambahan data dari pasar perumahan AS yang menunjukkan sektor ini didukung oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, dengan sebagian pembeli kembali masuk ke pasar setelah penurunan harga di beberapa wilayah.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
