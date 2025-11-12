Sesi perdagangan hari Rabu di Wall Street berlangsung dalam suasana optimisme yang hati-hati. Investor masih merespons laporan tentang kemungkinan berakhirnya shutdown pemerintah AS, yang telah berdampak nyata pada pasar dan data makroekonomi. Harapan akan tercapainya kesepakatan politik di Washington menjadi salah satu faktor utama yang mendorong sentimen positif, karena berakhirnya kebuntuan administratif akan memungkinkan rilis data ekonomi penting kembali berjalan dan mengembalikan transparansi dalam menilai kondisi ekonomi AS.

Pasar juga memantau sinyal dari Federal Reserve. Data tenaga kerja AS yang lebih lemah, termasuk laporan ADP yang mengecewakan, memperkuat ekspektasi bahwa The Fed dapat memangkas suku bunga secepatnya pada Desember — langkah yang akan dilihat sebagai sinyal dukungan bagi perekonomian setelah periode pengetatan moneter panjang. Namun, terdapat perbedaan pandangan di internal The Fed terkait arah kebijakan ke depan. Beberapa pejabat menyerukan kehati-hatian, khawatir bahwa pelonggaran yang terlalu cepat bisa memicu kembali tekanan inflasi.

Secara makro, ekonomi AS masih menunjukkan ketahanan mengejutkan di tengah kebuntuan politik. Pertumbuhan tetap moderat, tetapi tanda-tanda perlambatan terlihat di sektor manufaktur dan perdagangan luar negeri. Selain itu, ketidakpastian rantai pasok global dan lemahnya data dari Tiongkok menjadi faktor risiko yang dapat menekan minat risiko investor.

Pasar saat ini menyeimbangkan antara harapan penyelesaian krisis anggaran dan ekspektasi kebijakan The Fed. Kombinasi keduanya menciptakan optimisme moderat, tetapi juga menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan pasar saat ini. Jika shutdown benar-benar berakhir dan The Fed bersikap lebih dovish pada Desember, pasar saham AS berpotensi menutup tahun dengan sentimen yang jauh lebih positif. Namun untuk saat ini, investor tetap berhati-hati, sadar bahwa setiap pernyataan baru dari Washington atau The Fed dapat segera mengubah arah pasar.

US500 (H1 interval)

Kontrak US500 saat ini masih menguat, meskipun terlihat koreksi ringan setelah mencapai puncak baru-baru ini. Indeks bertahan di atas EMA 25, 50, dan 100, menandakan dominasi tren bullish secara teknikal. Indikator RSI berada di zona netral namun cenderung positif, menunjukkan masih ada ruang kenaikan lebih lanjut. Meski demikian, pasar tetap berhati-hati sambil menunggu kepastian akhir shutdown, yang masih menjadi sumber ketidakpastian utama. Area support di sekitar EMA tetap kuat, sementara data makro dan perkembangan politik mendatang akan menentukan arah berikutnya bagi indeks ini.

Sumber: xStation5

Berita Emiten: