Wall Street memasuki pekan keputusan The Fed dengan kondisi relatif stabil, didukung oleh ketidakpastian terkait arah kebijakan moneter AS ke depan. Futures Russell 2000 (US2000) memimpin kenaikan (+0,6%), memulihkan penurunan hari Jumat. Di antara indeks big-cap, Nasdaq yang sarat teknologi terus unggul (US100: +0,1%), sementara S&P 500 (US500) dan DJIA (US30) diperdagangkan mendatar.
Dengan pemangkasan suku bunga Desember hampir sepenuhnya diperkirakan pasar, fokus kini beralih pada bagaimana The Fed akan mengomunikasikan langkah tersebut dan apa yang mungkin menyusul pada Januari. Pertemuan pekan ini kemungkinan ditandai oleh perbedaan pendapat baru, karena beberapa anggota FOMC yang hawkish tidak sejalan dengan Powell mengenai dampak disinflasi dari produktivitas berbasis AI. Terdapat pula diskusi meningkat terkait pemangkasan bersifat hati-hati atau “hawkish cut”, menandakan The Fed mungkin mempertahankan pendekatan berhati-hati pada 2026, bahkan di bawah ketua baru yang ditunjuk Trump.
Saham teknologi kembali menjadi pendorong utama, dengan sektor software dan semikonduktor mencatat kenaikan tertinggi di awal pekan. Risiko di sektor teknologi menekan saham defensif (kesehatan, utilitas, barang konsumsi), yang mengalami arus keluar modal terbesar. Sektor lain mencatat pelemahan lebih ringan, dengan sentimen keseluruhan tetap stabil.
Volatilitas pada sektor S&P 500.
Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: Bloomberg Finance LP
Saham-saham AS hari ini.
US2000 (D1)
Futures Russell 2000 mendekati resistance kunci di dekat rekor tertinggi Oktober, sekitar 2.555. Support terdekat berada di retracement Fibonacci 78,6% yang bertepatan dengan level psikologis 2.500. Kontrak ini secara konsisten menghormati EMA 10 hari (kuning) sebagai acuan gelombang bullish maupun bearish. Bertahan di atas EMA10 dapat membuka jalan menuju level tertinggi baru, terutama ketika suku bunga lebih rendah cenderung mendukung saham berkapitalisasi kecil. Sebaliknya, penurunan di bawah EMA10 kemungkinan memicu kembali fase konsolidasi Oktober.
Berita Emiten:
-
Agios Pharmaceuticals naik 0,5% meski sempat melemah di pra-pasar setelah FDA menunda keputusan terkait pengajuan supplemental new drug application untuk mitapivat pada alfa- dan beta-thalassemia. Aplikasi tersebut masih dalam peninjauan aktif. Tidak ada permintaan data tambahan, dan diskusi berfokus pada pelabelan dan REMS. FDA belum memberikan garis waktu keputusan baru; Agios terus bekerja menuju penyelesaian.
-
Carvana naik lebih dari 8% setelah S&P Global menyatakan perusahaan akan masuk indeks S&P 500 pada 22 Desember. Langkah ini mencerminkan pemulihan kapitalisasi pasar perusahaan dan diperkirakan memicu arus masuk pasif seiring penyesuaian portofolio oleh dana indeks menjelang inklusi tersebut.
-
IBM sepakat membeli Confluent seharga 11 miliar USD, membayar 31 USD per saham—premi sekitar 29%—sebagai bagian dari pergeseran strategis memperdalam fokus pada AI dan layanan cloud. Saham Confluent melonjak hampir 30% pada pra-pasar, kini naik 28%. IBM memperkirakan platform data streaming ini akan memperkuat kemampuan AI generatifnya, merampingkan produk yang tumpang tindih, dan berkontribusi pada profit dalam satu tahun setelah penutupan transaksi pada pertengahan 2026.
-
CoreWeave turun 5% setelah mengumumkan penawaran obligasi konversi 2 miliar USD. Perusahaan berencana menggunakan sebagian hasilnya untuk transaksi capped call guna membatasi dilusi atau offset potensi pembayaran konversi, sementara sisanya digunakan untuk keperluan perusahaan umum.
-
US President Trump menyoroti potensi kekhawatiran antitrust terkait akuisisi Netflix senilai 72 miliar USD terhadap Warner Bros dan HBO, mengingat pangsa pasar perusahaan yang besar. Kesepakatan yang akan diselesaikan setelah pemisahan Warner Bros pada paruh kedua 2026 ini akan mengonsolidasikan waralaba besar seperti Harry Potter dan Game of Thrones di Netflix. Para ahli industri memperkirakan peninjauan regulasi, kemungkinan konsesi, dan keterlibatan Gedung Putih yang lebih besar dalam proses persetujuan. Netflix turun 3% hari ini, sementara WBD melonjak 6,6%.
-
Selain itu, Paramount Skydance meluncurkan penawaran hostile senilai 30 USD per saham untuk Warner Bros. Discovery setelah kalah dari Netflix dalam perebutan studio dan aset streaming senilai 72 miliar USD. Didukung oleh ekuitas keluarga Ellison, RedBird Capital, dan 54 miliar USD utang, Paramount berargumen bahwa transaksi mereka yang lebih kecil dan berdiri sendiri akan menghadapi proses regulasi yang lebih cepat dibandingkan akuisisi besar oleh Netflix.
