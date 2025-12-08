Wall Street memasuki pekan keputusan The Fed dengan kondisi relatif stabil, didukung oleh ketidakpastian terkait arah kebijakan moneter AS ke depan. Futures Russell 2000 (US2000) memimpin kenaikan (+0,6%), memulihkan penurunan hari Jumat. Di antara indeks big-cap, Nasdaq yang sarat teknologi terus unggul (US100: +0,1%), sementara S&P 500 (US500) dan DJIA (US30) diperdagangkan mendatar.

Dengan pemangkasan suku bunga Desember hampir sepenuhnya diperkirakan pasar, fokus kini beralih pada bagaimana The Fed akan mengomunikasikan langkah tersebut dan apa yang mungkin menyusul pada Januari. Pertemuan pekan ini kemungkinan ditandai oleh perbedaan pendapat baru, karena beberapa anggota FOMC yang hawkish tidak sejalan dengan Powell mengenai dampak disinflasi dari produktivitas berbasis AI. Terdapat pula diskusi meningkat terkait pemangkasan bersifat hati-hati atau “hawkish cut”, menandakan The Fed mungkin mempertahankan pendekatan berhati-hati pada 2026, bahkan di bawah ketua baru yang ditunjuk Trump.

Saham teknologi kembali menjadi pendorong utama, dengan sektor software dan semikonduktor mencatat kenaikan tertinggi di awal pekan. Risiko di sektor teknologi menekan saham defensif (kesehatan, utilitas, barang konsumsi), yang mengalami arus keluar modal terbesar. Sektor lain mencatat pelemahan lebih ringan, dengan sentimen keseluruhan tetap stabil.

Volatilitas pada sektor S&P 500.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: Bloomberg Finance LP

Saham-saham AS hari ini.

US2000 (D1)

Futures Russell 2000 mendekati resistance kunci di dekat rekor tertinggi Oktober, sekitar 2.555. Support terdekat berada di retracement Fibonacci 78,6% yang bertepatan dengan level psikologis 2.500. Kontrak ini secara konsisten menghormati EMA 10 hari (kuning) sebagai acuan gelombang bullish maupun bearish. Bertahan di atas EMA10 dapat membuka jalan menuju level tertinggi baru, terutama ketika suku bunga lebih rendah cenderung mendukung saham berkapitalisasi kecil. Sebaliknya, penurunan di bawah EMA10 kemungkinan memicu kembali fase konsolidasi Oktober.

Berita Emiten: