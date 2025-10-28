Keputusan The Fed dan ekspektasi pemotongan suku bunga memperkenalkan optimisme yang hati-hati di pasar, meskipun mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan selektivitas investasi.

Keputusan The Fed dan ekspektasi pemotongan suku bunga memperkenalkan optimisme yang hati-hati di pasar, meskipun mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan selektivitas investasi.

Keputusan The Fed dan ekspektasi pemotongan suku bunga memperkenalkan optimisme yang hati-hati di pasar, meskipun mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan selektivitas investasi.

Keputusan The Fed dan ekspektasi pemotongan suku bunga memperkenalkan optimisme yang hati-hati di pasar, meskipun mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan selektivitas investasi.

Keputusan The Fed dan ekspektasi pemotongan suku bunga memperkenalkan optimisme yang hati-hati di pasar, meskipun mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan selektivitas investasi.

Keputusan The Fed dan ekspektasi pemotongan suku bunga memperkenalkan optimisme yang hati-hati di pasar, meskipun mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan selektivitas investasi.

Musim laporan keuangan kuartalan menegaskan kesehatan yang kuat dari perusahaan-perusahaan S&P 500, dengan hampir 70% pendapatan dan 85% laba melebihi perkiraan—tingkat tertinggi dalam sekitar empat tahun. Hasil yang akan datang dari Mag7 akan menjadi kunci untuk mempertahankan rekor tertinggi di indeks-indeks tersebut.

Musim laporan keuangan kuartalan menegaskan kesehatan yang kuat dari perusahaan-perusahaan S&P 500, dengan hampir 70% pendapatan dan 85% laba melebihi perkiraan—tingkat tertinggi dalam sekitar empat tahun. Hasil yang akan datang dari Mag7 akan menjadi kunci untuk mempertahankan rekor tertinggi di indeks-indeks tersebut.

Musim laporan keuangan kuartalan menegaskan kesehatan yang kuat dari perusahaan-perusahaan S&P 500, dengan hampir 70% pendapatan dan 85% laba melebihi perkiraan—tingkat tertinggi dalam sekitar empat tahun. Hasil yang akan datang dari Mag7 akan menjadi kunci untuk mempertahankan rekor tertinggi di indeks-indeks tersebut.

Musim laporan keuangan kuartalan menegaskan kesehatan yang kuat dari perusahaan-perusahaan S&P 500, dengan hampir 70% pendapatan dan 85% laba melebihi perkiraan—tingkat tertinggi dalam sekitar empat tahun. Hasil yang akan datang dari Mag7 akan menjadi kunci untuk mempertahankan rekor tertinggi di indeks-indeks tersebut.

Musim laporan keuangan kuartalan menegaskan kesehatan yang kuat dari perusahaan-perusahaan S&P 500, dengan hampir 70% pendapatan dan 85% laba melebihi perkiraan—tingkat tertinggi dalam sekitar empat tahun. Hasil yang akan datang dari Mag7 akan menjadi kunci untuk mempertahankan rekor tertinggi di indeks-indeks tersebut.

Musim laporan keuangan kuartalan menegaskan kesehatan yang kuat dari perusahaan-perusahaan S&P 500, dengan hampir 70% pendapatan dan 85% laba melebihi perkiraan—tingkat tertinggi dalam sekitar empat tahun. Hasil yang akan datang dari Mag7 akan menjadi kunci untuk mempertahankan rekor tertinggi di indeks-indeks tersebut.

Musim laporan keuangan kuartalan kembali menegaskan kesehatan kuat pasar saham AS.

Dari perusahaan S&P 500 yang telah merilis laporan, hampir 70% mencatat pendapatan di atas ekspektasi analis, dan sebanyak 85% melaporkan laba yang melampaui perkiraan — tingkat kejutan positif tertinggi dalam hampir empat tahun terakhir. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola tantangan makroekonomi, termasuk kenaikan biaya bahan baku, gangguan rantai pasok, dan tekanan inflasi, sambil tetap menjaga momentum pertumbuhan di sektor-sektor utama.

Dalam beberapa hari ke depan, perhatian investor tertuju pada sisa laporan dari kelompok Mag7 — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Meta. Hasil kinerja dari perusahaan-perusahaan ini memiliki pengaruh besar terhadap indeks saham utama dan mencerminkan kesehatan sektor teknologi dan inovasi secara keseluruhan. Jika hasilnya positif, hal ini bisa mendorong S&P 500 dan Nasdaq 100 mencetak rekor baru, sementara hasil yang lebih lemah dapat memicu koreksi valuasi saham yang sensitif terhadap siklus ekonomi.

Secara bersamaan, investor juga mencermati keputusan Federal Reserve, yang menjadi faktor kunci bagi sentimen pasar. Harga pasar saat ini menunjukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga sekitar 25 basis poin, menumbuhkan optimisme hati-hati, terutama di sektor teknologi dan perusahaan berbasis pertumbuhan. Namun, jika muncul sinyal kebijakan moneter tetap ketat atau tekanan inflasi berlanjut, pasar bisa mengalami koreksi jangka pendek dan peningkatan selektivitas dalam investasi.

Secara keseluruhan, laporan keuangan Mag7 dan keputusan The Fed akan menjadi penentu arah pasar saham AS dalam beberapa hari mendatang. Investor disarankan untuk mengombinasikan analisis earnings dengan pemantauan kebijakan moneter, data makroekonomi, dan sinyal teknikal untuk mengidentifikasi segmen pasar dengan potensi pertumbuhan terbesar serta area yang memerlukan kewaspadaan lebih tinggi.

US500 (H1 Interval)

Futures S&P 500 menunjukkan tren naik yang jelas dan stabil sejak pertengahan Oktober. Harga bergerak dalam saluran kenaikan terdefinisi dengan baik, menandakan dominasi pembeli dan aliran permintaan yang konsisten. EMA 15, 50, dan 100 mengonfirmasi kekuatan pasar — EMA jangka pendek tetap di atas rata-rata jangka panjang, menandakan tren yang solid dan berkelanjutan. RSI di sekitar 71 menunjukkan kondisi sedikit overbought, yang berpotensi memicu konsolidasi jangka pendek, tetapi tidak mengancam tren keseluruhan. Harga saat ini berada di dekat batas atas saluran kenaikan, yang bisa memicu jeda sementara — namun kendali masih berada di tangan buyer.

Berita Emiten: