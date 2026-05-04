US OPEN: Geopolitik dan earnings menentukan arah pasar

Pembukaan sesi AS pada hari Senin berlangsung di bawah bayang-bayang eskalasi (yang masih belum terkonfirmasi sepenuhnya) di Selat Hormuz. Futures indeks AS merespons dengan penurunan moderat, dengan kerugian terbatas hingga sekitar 0,5%.

Pergerakan yang lebih besar terlihat di pasar obligasi dan minyak. Imbal hasil obligasi meningkat di segmen jangka menengah (1–5 tahun) hampir 1%, sementara harga minyak naik sekitar 3% dan Brent bergerak di atas USD 111 per barel.

FARS News Agency melaporkan bahwa Iran telah menyerang kapal perang Amerika Serikat dengan dua rudal, yang diduga terjadi saat kapal tersebut mencoba memasuki selat secara paksa. Namun, seorang pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Axios bahwa tidak ada serangan seperti itu.

Semua ini terjadi dalam konteks “Project Freedom” yang diumumkan pada hari Minggu oleh Donald Trump - sebuah operasi militer yang bertujuan menciptakan kondisi untuk pengawalan kapal komersial melalui selat tersebut, meskipun detailnya belum sepenuhnya jelas.

Data Makroekonomi

United States Census Bureau akan merilis data pesanan barang tahan lama dan pesanan pabrik untuk bulan Maret, sekitar setengah jam setelah pembukaan pasar.

Pasar memperkirakan perubahan tahunan pesanan barang tahan lama meningkat dari -1,2% menjadi 0,8%.

Sementara itu, pesanan pabrik diperkirakan naik 0,5% dibandingkan 0% pada bulan sebelumnya.

