US OPEN: Geopolitik dan earnings menentukan arah pasar

Pembukaan sesi AS pada hari Senin berlangsung di bawah bayang-bayang eskalasi (yang masih belum terkonfirmasi sepenuhnya) di Selat Hormuz. Futures indeks AS merespons dengan penurunan moderat, dengan kerugian terbatas hingga sekitar 0,5%.
Pergerakan yang lebih besar terlihat di pasar obligasi dan minyak. Imbal hasil obligasi meningkat di segmen jangka menengah (1–5 tahun) hampir 1%, sementara harga minyak naik sekitar 3% dan Brent bergerak di atas USD 111 per barel.
FARS News Agency melaporkan bahwa Iran telah menyerang kapal perang Amerika Serikat dengan dua rudal, yang diduga terjadi saat kapal tersebut mencoba memasuki selat secara paksa. Namun, seorang pejabat pemerintah AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Axios bahwa tidak ada serangan seperti itu.
Semua ini terjadi dalam konteks “Project Freedom” yang diumumkan pada hari Minggu oleh Donald Trump - sebuah operasi militer yang bertujuan menciptakan kondisi untuk pengawalan kapal komersial melalui selat tersebut, meskipun detailnya belum sepenuhnya jelas.
Data Makroekonomi
United States Census Bureau akan merilis data pesanan barang tahan lama dan pesanan pabrik untuk bulan Maret, sekitar setengah jam setelah pembukaan pasar.
-
Pasar memperkirakan perubahan tahunan pesanan barang tahan lama meningkat dari -1,2% menjadi 0,8%.
-
Sementara itu, pesanan pabrik diperkirakan naik 0,5% dibandingkan 0% pada bulan sebelumnya.
Sumber: xStation5
Berita Perusahaan
-
Berkshire Hathaway (BRKB.US): perusahaan yang terkait dengan Warren Buffett merilis hasil pertama di bawah CEO baru Greg Abel. Perusahaan melampaui ekspektasi dengan EPS USD 7,878 dan pendapatan USD 93,68 miliar. Kas meningkat menjadi USD 397,38 miliar, sementara buyback saham mencapai USD 234 juta. Saham relatif tidak banyak bereaksi.
-
GameStop (GME.US): saham naik lebih dari 6% di pre-market setelah perusahaan mengumumkan penawaran akuisisi platform e-commerce eBay senilai USD 56 miliar. Saham eBay juga naik lebih dari 7%.
-
Palantir (PLTR.US): akan merilis hasil Q1 2026 setelah penutupan pasar. Ekspektasi pasar adalah EPS sekitar USD 0,28 dan pendapatan di atas USD 1,5 miliar.
-
Norwegian Cruise Line (NCLH.US): operator kapal pesiar ini memberikan panduan yang mengecewakan untuk Q2 dan sepanjang tahun. Saham turun lebih dari 7%, menekan seluruh sektor.
Apakah GameStop akan membeli eBay? Angka menunjukkan sebaliknya
Berkshire Hathaway: Apakah dana legendaris ini mulai tertinggal?
Berkshire Cetak Rekor Kas, Ujian Besar CEO Baru
PayPal Pisahkan Venmo, Strategi atau Sinyal Spin-Off?
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.