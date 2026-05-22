Pelantikan Kevin Warsh hari ini sebagai Ketua Federal Reserve oleh Donald Trump menjadi manifesto publik untuk reformasi besar di bank sentral AS. Komentar Presiden AS selama acara pelantikan dengan jelas menunjukkan apa yang diharapkan Gedung Putih dari ketua baru The Fed dan agenda yang dibawa Warsh ke institusi tersebut.
Pilar Utama Doktrin Trump-Warsh
Akhir Era Forward Guidance:
Pengumuman Trump bahwa Warsh akan membatasi praktik forward guidance menandai revolusi dalam komunikasi pasar.
Selama ini, The Fed memberi sinyal arah kebijakan berbulan-bulan sebelumnya.
Para kritikus — termasuk Warsh — menilai praktik tersebut membuat bank sentral terlalu tunduk pada ekspektasi Wall Street dan kehilangan fleksibilitas.
Di bawah kepemimpinan baru, The Fed diperkirakan akan berhenti “menuntun tangan investor” dan menjadi lebih tidak terduga, dengan kebijakan yang lebih reaktif terhadap data terbaru dibanding janji jangka panjang.
Warsh sebelumnya juga pernah menyatakan bahwa The Fed seharusnya mampu mengambil keputusan berdasarkan proyeksi internalnya sendiri tanpa harus menunggu data keras benar-benar muncul.
Menurutnya, jika bank sentral yakin pada proyeksinya, maka seharusnya kebijakan juga dapat bergerak lebih awal.
“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Berarti Inflasi”:
Ini menjadi fondasi filosofi ekonomi Trump dan Warsh.
Trump secara langsung menantang pandangan makroekonomi konservatif dengan menyatakan bahwa ekonomi yang kuat dan produktif dapat tumbuh cepat tanpa otomatis menciptakan tekanan inflasi.
Warsh kini ditugaskan untuk membuktikan bahwa mendorong sisi penawaran dan inovasi ekonomi merupakan solusi inflasi yang lebih baik dibanding menekan permintaan melalui suku bunga tinggi.
Keluar dari Utang Lewat Pertumbuhan, Bukan Penghematan:
Trump menyatakan:
“Kita punya utang yang ingin kita selesaikan. Kita akan tumbuh keluar dari utang itu.”
Pernyataan ini menunjukkan penolakan terhadap kebijakan austerity dan fokus pada pertumbuhan GDP agresif untuk mengurangi beban utang AS secara relatif.
Namun strategi tersebut membutuhkan Ketua The Fed yang tidak langsung menaikkan biaya pinjaman setiap kali ekonomi mulai menguat.
Kembali ke “Misi Inti” The Fed:
Trump juga mengatakan bahwa “The Fed telah menjauh dari misi intinya.”
Komentar ini menyerang kecenderungan bank sentral dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap terlalu banyak terlibat dalam isu-isu di luar mandat utama.
Bagi Warsh, kembali ke akar berarti fokus pada stabilitas dolar, perlindungan sistem keuangan, dan pengurangan neraca The Fed yang telah membengkak sangat besar.
Paradoks “Independensi Total”
Pidato Trump juga menunjukkan dualisme khas dalam pendekatannya terhadap institusi independen.
"I want Warsh to be totally independent. Don't look at me, do your own thing," the President declared, only to add moments later: "Warsh understands that, when the economy is good, let it boom."
Pernyataan ini secara jelas mendefinisikan batas dari “independensi” tersebut.
Warsh diberikan kebebasan selama kebijakannya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Bagi Ketua The Fed yang baru, hal ini akan menjadi tantangan manajerial dan komunikasi publik yang sangat besar.
Ia masuk ke jabatannya dengan mandat kuat dari Presiden, tetapi ujian sesungguhnya terhadap independensinya akan datang ketika realitas pasar memaksanya mengambil keputusan yang bertentangan dengan agenda politik Gedung Putih.
Menariknya, pengurangan komunikasi melalui forward guidance justru bisa menjadi alat yang mempermudah Warsh menjalankan kebijakan secara lebih independen tanpa harus terus-menerus menjawab tekanan pasar dan politisi.
Trump sendiri menutup komentarnya dengan menyatakan bahwa pasar terlihat optimistis terhadap masa depan, sambil menunjuk level Dow Jones Industrial Average yang telah menembus rekor di atas 50.000 poin.
