Akhir Era Forward Guidance:

Pengumuman Trump bahwa Warsh akan membatasi praktik forward guidance menandai revolusi dalam komunikasi pasar.

Selama ini, The Fed memberi sinyal arah kebijakan berbulan-bulan sebelumnya.

Para kritikus — termasuk Warsh — menilai praktik tersebut membuat bank sentral terlalu tunduk pada ekspektasi Wall Street dan kehilangan fleksibilitas.

Di bawah kepemimpinan baru, The Fed diperkirakan akan berhenti “menuntun tangan investor” dan menjadi lebih tidak terduga, dengan kebijakan yang lebih reaktif terhadap data terbaru dibanding janji jangka panjang.

Warsh sebelumnya juga pernah menyatakan bahwa The Fed seharusnya mampu mengambil keputusan berdasarkan proyeksi internalnya sendiri tanpa harus menunggu data keras benar-benar muncul.

Menurutnya, jika bank sentral yakin pada proyeksinya, maka seharusnya kebijakan juga dapat bergerak lebih awal.