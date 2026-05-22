Indeks saham AS melanjutkan reli kuat menjelang long weekend, dengan Dow Jones Industrial Average kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kontrak US30 kini diperdagangkan di atas 50.800 poin setelah sehari sebelumnya berhasil menembus level psikologis 50.000 poin.

Kontrak US500 juga semakin mendekati rekor tertinggi sepanjang masa dengan bergerak di atas level 7.500.

Indeks tersebut kini mencatat penguatan selama delapan minggu berturut-turut, yang menjadi winning streak terpanjang sejak 2023.

Optimisme Wall Street turut didukung penurunan indeks volatilitas VIX ke level terendah sejak awal Februari.

Sentimen positif ini sangat dipengaruhi oleh penurunan harga minyak setelah komentar terbaru Donald Trump dan sinyal dari Iran yang menunjukkan negosiasi perdamaian berada pada tahap lanjut.

Pasar saat ini mengalami reli yang semakin sempit dan sangat didorong sektor artificial intelligence.

UBS memperingatkan bahwa konsentrasi reli AI kini mulai ekstrem.

Sejak konflik Iran pecah pada awal Maret, basket saham terkait AI seperti ekosistem Anthropic telah melonjak 56%, sementara pasar yang lebih luas melalui S&P 500 Equal Weighted cenderung bergerak sideways.

Arus modal yang masuk juga memperkuat likuiditas korporasi.