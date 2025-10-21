Meskipun Philip Morris mencatat hasil solid, sahamnya turun akibat aksi ambil untung. Investor kini bergantung pada laporan keuangan di tengah government shutdown.

General Motors menaikkan proyeksi laba 2025 dan meredam dampak tarif, sementara Coca-Cola mencatat pertumbuhan pendapatan berkat kenaikan harga dan permintaan kuat.

Pasar saham AS memasuki fase penting musim earnings, dengan sorotan utama pada laporan Netflix yang dapat menentukan arah Nasdaq dan S&P 500.

Pasar saham AS memasuki fase krusial dari musim earnings. Indeks utama—S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq—masih berada dekat level tertinggi sepanjang masa, namun investor semakin berhati-hati terhadap potensi kenaikan lanjutan. Setelah reli kuat dalam beberapa bulan terakhir, pasar kini membutuhkan konfirmasi bahwa fundamental perusahaan masih sejalan dengan valuasi tinggi.

Hari ini, Netflix menjadi pusat perhatian karena akan merilis laporan keuangan kuartalannya setelah sesi perdagangan berakhir. Perusahaan ini dipandang sebagai barometer sentimen di sektor teknologi dan konsumsi. Investor menantikan pertumbuhan jumlah pelanggan (terutama di luar AS), peningkatan pendapatan, serta profitabilitas yang lebih baik — terutama setelah strategi monetisasi berbagi akun dan ekspansi ke segmen iklan.

Jika laporan Netflix sesuai atau melebihi ekspektasi, hal ini dapat menopang Nasdaq dan menjaga optimisme di pasar yang lebih luas. Sebaliknya, kekecewaan—terutama terkait dinamika pertumbuhan pengguna atau margin operasional—dapat memicu koreksi di segmen Big Tech yang menjadi pendorong utama reli pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Di balik sorotan terhadap Netflix, beberapa perusahaan besar lainnya juga melaporkan hasil positif. General Motors menaikkan panduan laba tahun penuhnya, sementara Coca-Cola melampaui ekspektasi berkat kekuatan harga dan permintaan yang stabil. Hasil ini menegaskan bahwa konsumen Amerika tetap tangguh meskipun dihadapkan pada inflasi dan suku bunga tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi sentimen adalah partial government shutdown di AS, yang menunda rilis data makroekonomi penting. Akibatnya, investor semakin mengandalkan laporan keuangan perusahaan sebagai sumber utama informasi tentang kondisi ekonomi riil. Dalam konteks ini, data inflasi CPI pada hari Jumat menjadi semakin penting karena dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap kebijakan The Fed.



US500 (Kerangka Waktu H1)

Futures US500 masih menunjukkan tren naik, berkonsolidasi dalam kisaran sempit setelah pergerakan kuat di pertengahan Oktober. Level saat ini menunjukkan pasar sedang menunggu katalis berikutnya. Susunan Exponential Moving Average (EMA) 25, 50, dan 100 yang membentuk pola bullish classic mengonfirmasi dominasi pembeli. Investor kini fokus pada laporan keuangan Netflix yang berpotensi memecah fase konsolidasi dan menentukan arah perdagangan beberapa hari ke depan.

Berita Emiten: